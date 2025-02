Trump setzt Strafzölle gegen Mexiko aus - Märkte machen Boden gut

Sheinbaum teilte auf Social Media mit, dass die Einigung in "respektvollen Gesprächen" erzielt wurde. Im Gegenzug verstärkt Mexiko den Grenzschutz mit 10.000 Nationalgardisten, um den Drogenschmuggel in die USA – insbesondere von Fentanyl – zu unterbinden.

Kurz darauf bestätigte Trump die Einigung. "Es war ein sehr freundliches Gespräch, in dem sie zustimmte, sofort 10.000 mexikanische Soldaten an der Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten bereitzustellen. Wir haben uns außerdem darauf geeinigt, die geplanten Zölle für einen Monat auszusetzen, in dem wir Verhandlungen [...] führen werden. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Präsident Sheinbaum an diesen Verhandlungen teilzunehmen und zu versuchen, einen Deal zwischen unseren beiden Ländern zu erzielen".

Die Strafzoll-Ankündigung hatte die globalen Märkte erschüttert: Aktienkurse gaben am Montag nach, der Dollar legte zu. Ökonomen warnen, dass die Maßnahmen die Nachbarstaaten der USA in eine Rezession stürzen und die Unternehmensgewinne belasten könnten. Trump selbst räumte ein, dass US-Konsumenten „etwas Schmerz“ spüren könnten – doch es sei "den Preis wert".

Nach der überraschenden Kehrtwende holten die Aktienmärkte einen Teil ihrer Verluste wieder auf. Für Analysten scheint sich die Einsicht durchzusetzen, dass Trump im Zweifel doch immer zu einem Deal bereit ist. "Wir gehen nicht davon aus, dass die 25 Prozent-Zölle auf Kanada und Mexiko über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden", erklärte Solita Marcelli, CIO von UBS Wealth Management Americas, gegenüber Bloomberg "Die Trump-Administration würde das US-Wirtschaftswachstum nicht gefährden oder eine höhere Inflation riskieren wollen, wenn sie die Zölle über einen längeren Zeitraum aufrechterhält, und eine erhebliche Volatilität an den Aktienmärkten könnte zu einer Änderung der Vorgehensweise führen."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





