So kann jeder besser investieren als Harry-Potter-Star Daniel Radcliffe (FOTO)

Verl (ots) - Prominente wie Daniel Radcliffe investieren ihre hohen Gagen häufig

- überraschenderweise sind sie dabei nicht immer besonders erfolgreich.

Radcliffe erzielte in über 10 Jahren lediglich 30 Prozent Zuwachs. "Erfolg an

der Börse hat nichts mit Magie zu tun, sondern mit klarem Wissen und einer guten

Strategie", sagt Mario Lüddemann, erfahrener Trader.



So können auch Anfänger mit einem klaren Plan und Disziplin erstaunlich viel

erreichen - neben der Auswahl der richtigen Aktien spielt das Risikomanagement

eine entscheidende Rolle. Wie Sie Ihr Geld besser anlegen als so mancher Promi

und welche Fehler Sie dabei vermeiden sollten, verrät Ihnen dieser Beitrag.









Obwohl Prominente wie Daniel Radcliffe Zugang zu professionellen Beratern und

beachtlichen finanziellen Mitteln haben, bleibt der erhoffte Erfolg an der Börse

oft aus. Ein entscheidender Grund dafür ist das fehlende Wissen. Die meisten

Prominenten verfügen nur über geringe Kenntnisse im Bereich Finanzen und

verlassen sich vollständig auf ihre Berater. Doch auch diese agieren nicht immer

optimal und verfolgen mitunter eigene Interessen.



Ein weiterer Punkt ist der Fokus auf ihre Karriere. Prominente investieren ihre

Zeit und Energie primär in ihren Beruf, wodurch wenig Raum bleibt, sich intensiv

mit finanziellen Themen auseinanderzusetzen. Zudem neigen viele dazu, extrem

konservative Anlagestrategien zu verfolgen, da sie ihr Vermögen lediglich

schützen möchten. Diese Zurückhaltung mag Sicherheit bieten, schmälert jedoch

die Rendite um ein Vielfaches.



Häufige Fehler von Börsenanfängern



Nicht nur prominenten Investoren, sondern auch vielen privaten Anlegern

unterlaufen typische Fehler, die ihre Erfolge an der Börse zunichtemachen. Einer

der gravierendsten Irrtümer ist es, vermeintlich vielversprechenden Trends oder

Tipps hinterherzujagen. Anstatt auf fundierte Analysen zu setzen, folgen viele

impulsiv den Marktbewegungen - ein Ansatz, der selten von Erfolg gekrönt ist.



Hinzu kommt eine oft mangelnde Diversifikation. Viele Anfänger investieren ihr

Kapital in nur wenige Unternehmen oder Branchen und setzen sich damit unnötigen

Risiken aus. Allerdings steigt die Gefahr hoher Verluste ohne eine breite

Streuung des Portfolios. Doch auch emotionale Entscheidungen, wie etwa der

Verkauf in Panik oder der überhastete Kauf aus Gier, können Anlegern zum

Verhängnis werden. Wer zudem mit der Erwartung schneller Gewinne an die Börse

geht, verliert die langfristige Perspektive aus den Augen - ein entscheidender

Fehler, der auf lange Sicht teuer werden kann.



Wie Anleger den Grundstein für langfristigen Erfolg legen





