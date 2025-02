Euro erholt sich von Verlusten - US-Zollpolitik sorgt für Ausschläge

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Zollpolitik der USA hat den Euro am Montag auf Berg- und Talfahrt geschickt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,0319 US-Dollar. Nach der Ankündigung von Zöllen durch US-Präsident Donald Trump war der Euro am Sonntagabend bis auf 1,0141 Dollar gesunken. Dies war der tiefste Stand seit November 2022. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0274 (Freitag: 1,0393) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9733 (0,9621) Euro.

Die Furcht vor einem Handelskrieg hatte den Euro zunächst deutlich belastet. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende seine Drohung wahrgemacht und weitreichende Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China beschlossen. Dies sorgte in Europa für große Unruhe, da Trump auch Zölle für die EU in Aussicht stellte.