Verluste - Zoll-Thema entfacht Sorge vor Handelskrieg

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Sorgen vor einem neuen Handelskrieg unter US-Präsident Donald Trump haben am Montag die europäischen Börsen auf Talfahrt geschickt. Mit hohen Zöllen auf Waren aus Kanada und China macht Trump wohl den Auftakt, während US-Zölle auf mexikanische Waren um einen Monat verschoben werden sollen. Das half der Anlegerstimmung in Europa aber nur geringfügig, auch wenn so manche Unternehmen - etwa aus der Autobranche - Produktionsstandorte in Mexiko haben und daher ebenfalls von den US-Maßnahmen betroffen sein werden. Die Europäer befürchten aber vor allem, dass sich Trump nun bald ihnen zuwenden wird.

Die im Januar überraschend weiter gestiegenen Verbraucherpreise in der Eurozone ließen die Börsen hingegen ebenso kalt wie die Stimmungsaufhellung unter den Industrieunternehmen des Euro-Währungsraums.