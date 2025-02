Medigene AG gibt Abschluss der ersten SEPA Tranche bekannt

Die Medigene AG (Medigene oder das "Unternehmen", FWB: MDG1, Prime Standard) ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, gab den Abschluss der am 24. Januar 2024 angekündigten Ausübung der ersten Tranche im Rahmen des mit einem durch Yorkville Advisors Global, LP verwalteten Fonds ("Yorkville") abgeschlossenen Standby Equity Purchase Agreement ("SEPA") bekannt.

Der Bezugspreis wurde auf EUR 1,70 festgelegt und entspricht 95% des Durchschnitts des jeweiligen volumengewichteten Durchschnittskurses der Medigene-Aktie am Handelsplatz Xetra an jedem der fünf Handelstage, die auf die Veröffentlichung der Ad-hoc Mitteilung am 24. Januar 2025 folgten.

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister des Amtsgerichts München beträgt das neue Grundkapital der Gesellschaft EUR 14.887.594,00. Das Grundkapital wird dazu von EUR 14.737.594,00 um EUR 150.000,00 auf EUR 14.887.594,00 durch die Ausgabe von 150.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 und mit voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2024, erhöht. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Zur Zeichnung der neuen Aktien war im Rahmen des SEPAs ausschließlich Yorkville berechtigt.

Der Bruttoerlös von rund EUR 0,25 Millionen wird zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs verwendet.

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Therapien zur effektiven Bekämpfung von Krebs spezialisiert hat. Seine End-to-End-Plattform generiert optimale 3S (sensitive, spezifische und sichere) T-Zell-Rezeptoren mit einzigartigen und unverwechselbaren Eigenschaften, die in verschiedenen therapeutischen Therapieformen wie TCR-gesteuerte T-Zell-Engager (TCR-TCE)-Therapien (MDG3010), TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen und T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell (TCR-T)-Therapien (MDG1015) eingesetzt werden können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.medigene.de.

Die Medigene Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,41 % und einem Kurs von 1,698EUR auf Tradegate (03. Februar 2025, 17:40 Uhr) gehandelt.