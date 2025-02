ROUNDUP/Bitcoin macht Verluste wett - USA setzen Zölle gegen Mexiko vorerst aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Furcht vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und anderen Ländern hat den Kurs des Bitcoins nicht nachhaltig belastet. Auf der Handelsplattform Bitstamp war der Bitcoin am Montag zwischenzeitlich bis auf gut 91.500 US-Dollar abgesackt und auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar gefallen. Zuletzt jedoch notierte die Kryptowährung leicht im Plus bei mehr als 98.500 Dollar.

Die Bitcoin-Anleger hatten Montagnacht zunächst geschockt auf die Meldung reagiert, dass die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump die angekündigten Strafzölle gegen wichtige Handelspartner tatsächlich einführen wird. Am Wochenende verhängten die USA Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China. Dies könnte Gegenmaßnahmen der betroffenen Länder provozieren und zudem die Inflation in den USA wieder steigen lassen, was Unsicherheiten sowie Zinsängste schüren und so riskante Anlageformen wie Kryptowährungen belasten dürfte.