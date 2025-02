Zoll-Streit bedroht Abschreckung nicht

Die Vorstellung, dass es eine europäische Verteidigungsstrategie ohne die USA geben könnte, bezeichnete Rutte als "albernen Gedanken". Es gehe um eine geopolitische Bedrohung, die nicht nur von Russland ausgehe, sondern die global sei.

Auch Starmer lobte den Zusammenhalt der Allianz, der durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine noch stärker geworden sei. Er wehrte sich gegen den Eindruck, sich nun zwischen der Europäischen Union, der US-Präsident Donald Trump Zölle androht, und den USA entscheiden zu müssen. "Ich habe immer klargemacht, dass beide wichtig für uns sind. Das ist nicht neu. Das war schon immer so und wird auch in Zukunft der Fall sein", sagte der Labour-Politiker./aha/DP/nas