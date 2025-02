Die Wall Street hat offenkundig ein Problem damit, die Motivation von Donald Trump zu verstehen - sonst hätten die US-Aktienmärkte nicht so erschrocken darauf reagiert, was Trump schon eigentich lange angekündigt hatte: die 25%-Zölle gegen Kanada und Mexiko. Die Wall Street glaubt, er sein ein Dealmaker, der die Zölle nur als Druckmittel einsetzt - und das ist ein Irrglaube. Denn was den Grünen das Klima ist, das sind die Zölle für Trump. Sie sind Höchst-Wert, Druckmittel und gleichzeitig Mittel zum Zweck, um die Produktion zurück zu holen in die USA. Trump will gewissermaßen die Globalisierung durch Zölle unrentabel machen, damit die USA wieder in einen Vor-Globalisierungs-Zustand kommen mit extrem viel Produktion und Jobs. Sein Ansatz ist aber von vornherein zum Scheitern verurteilt: er ist ein Ideologe, der wie alle Ideologen glaubt, dass die derzeitige Realität eine Fehlentwicklung ist - und dagegen eine Utopie setzt. Diese Utopie ist eine Rückkehr in eine vermeintlich heile Vergangenheit, die aber nicht wiederherstellbar ist..

Das Video "Trump, der ideologische Zocker - Mißverständnisse der Wall Street! " sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2 hier:

https://www.youtube.com/watch?v=cZbxcqPon9o