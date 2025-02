Von Tagestiefs erholt - Zoll-Jo-Jo im Fokus

es hat sich ja bereits Anfang Januar angedeutet, dass es ein sehr guter Monat wird. Und da heute mal kein Wanderwetter ist, will ich mein übliches Ritual etwas vorziehen. Ich will die Ausbeute - wegen der Sonderdividende von Total Gabon - auch nicht direkt mit dem Januar 2024 vergleichen. Wären nämlich 79% mehr - das wird sich die nächsten Monate wieder etwas relativieren. Aber immerhin hab ich bis heute schon den Stand vom 28.02.24 erreicht; im Februar kann also nichts mehr anbrennen. Und danach schauen wir weiter.Jan 1336,45€Verkauft hab ich keinen Wert, dafür aber paar Neukäufe getätigt. Wurden hier ja kommuniziert, wobei eine Amber Latvijas, Apranga, DOM oder Foroya Bank sowieso für 99,99% der Mitleser nicht interessant sein sollten. Immerhin hab ich mit meinen 71 Flaggen mittlerweile den großen Bruder NBIM überholt. Die begnügen sich mit 66 Ländern.DHT +17%, Bancolombia +17%, 3M +16%, Flex LNG +15%, Turkcell +13%Alphamin -13%, Thai Union -10%, Grab -7%, Hafnia -5%, First Pacifric -4%Soweit, so gut. Mal schaun woher die Zusatzrente diesmal ausbezahlt wurde:USGladstone Investment, Gladstone Commercial, SLR Investment, SPG, Ares, Pepsi, Iron Mountain, AGNC, Altria, Cisco, PSECSCSeychellen-BondDEMutares-AnleiheCGKongo-BondGATotal GabonKZHalyk-BankBRBanco do BrasilESRedeia, IberdrolaTWTSMCCOBancolombiaTZOrca EnergyNLINGITSNAM, EnelAlles in allem zufriedenstellend. Und auch das Depot verhält sich passabel, kleines Plus seit Jahresanfang. Welches auch gestern nicht in Gefahr kam als teilweise etwas Panik wegen dieser China-KI-Geschichte aufkam. Da kommt mal eine ASML, TSMC oder Prysmian unter die Räder - dafür tauchen dann aber quasi aus dem Nichts eine Nestle, BAT, JNJ usw. auf welche die Verluste mehr als kompensieren. Ist genau das was ich ja immer gesucht hab - mein ruhiger Schlaf bleibt oberstes Ziel neben dem passiven Einkommen.Viele GrüßeTimburg