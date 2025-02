Bill Goetz wird Mitglied im Vorstand von Depot Connect International (DCI)

TAMPA, Fla., 4. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Depot Connect International (DCI) gibt mit Stolz die Ernennung von Bill Goetz in seinen Vorstand bekannt. Mit seiner herausragenden Karriere, die Führungsrollen in Fortune-100-Unternehmen und von Private-Equity-Gesellschaften unterstützten Organisationen umfasst, bringt Bill Goetz umfassende Erfahrung bei der Förderung von nachhaltigem Wachstum, der Leitung von organisatorischen Transformationen und der Erzielung von Spitzenleistungen in den Bereichen Betrieb, Marketing und Vertrieb mit

Bill ist derzeit Mitglied des Board of Directors der Vestis Corporation und Mitglied des National Board Trustee der Boys & Girls Clubs of America. Zuletzt war er Präsident und CEO von DYMA Brands, wo er erfolgreich den Turnaround des Unternehmens leitete und 2024 eine große Transaktion abschloss.