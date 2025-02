Trump raubt uns Jobs / "VW und Audi werden bluten" - Forscher: Autobauer haben keine andere Wahl, als US-Produktion auszubauen

Osnabrück (ots) - Der Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer rechnet mit

Jobverlusten in der Autobranche durch die Zollpolitik des US-Präsidenten.

"Donald Trump raubt Arbeitsplätze bei uns", sagte der Chef des Bochumer

Car-Instituts im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Denn die

deutschen Autobauer werden "kaum eine andere Wahl haben, als ihre Produktion in

den USA, dem zweitwichtigsten Automarkt der Welt, auszubauen und dort zu

investieren", sagte der Branchenkenner. "Wenn aber in den USA Stellen aufgebaut

werden, werden sie in Deutschland abgebaut."



Der Forscher sieht vor allem VW schwer getroffen. "VW und vor allem Audi, das

kein Werk in den USA betreibt, werden bluten und Käufer verlieren", ist

Dudenhöffer überzeugt. Um die nötigen Investitionen in seinen US-Standort zu

stemmen, werde der Konzern "an anderer Stelle sparen müssen". Das VW-Werk im

mexikanischen Puebla, das weltweit zweitgrößte des Konzerns, werde künftig "weit

weniger ausgelastet sein".





