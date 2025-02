MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Trump/Handelskrieg:

"Öffnet sich da gerade das nächste "Tor zur Hölle"? Trumps Zollkriegserklärung an Kanada und Mexiko ist eine brutale Aggression. Sie richtet sich gegen Länder, die, anders als China, bisher enge Partner der USA waren. Doch in Trumps neuer Weltordnung, die nur noch das Recht des Stärkeren kennt, gelten alte Gewissheiten nichts mehr. Der neue Präsident ist von Zöllen besessen. Europa dürfte es als nächstes treffen. Dass der um sein politisches Überleben kämpfende deutsche Kanzler sogleich zum prophylaktischen Gegenschlag ausholt und dem US-Präsidenten seinerseits Vergeltungszölle androht, zeigt, dass hier zwei Züge aufeinander zurasen. Ein Zollkrieg schadet allen, auch den US-Verbrauchern, in Form höherer Preise und in der Folge höherer Zinsen. Doch wahr ist leider auch: Trump sitzt am längeren Hebel. Europa braucht die USA als Absatzmarkt und Schutzschild gegen Russland mehr, als die USA Europa brauchen."/yyzz/DP/nas