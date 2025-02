Onco-Innovations schließt die Übernahme von Inka Health ab, um KI-gestützte Krebsforschung und Medikamentenentwicklung zu beschleunigen

Vancouver, Kanada – 3. Februar 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CSE: ONCO) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich, im Anschluss an die Pressemeldung vom 22. Januar 2025 bekannt zu geben, dass es die Übernahme (die „Übernahme“) des gesamten ausstehenden Aktienkapitals von Inka Health Corp. („Inka Health“) abgeschlossen hat. Inka ist ein in Kanada ansässiges Softwareunternehmen, das Pionierarbeit bei der Nutzung fortschrittlicher KI-gestützter Analysen und realer multimodaler Daten leistet, um die klinische Forschung und Arzneimittelentwicklung zu revolutionieren. Als Gegenleistung für die Übernahme hat Onco an die ehemaligen Inhaber der Inka Health-Aktien insgesamt 1.775.147 Stammaktien des Unternehmens ausgegeben („Vergütungsaktien“). Alle Vergütungsaktien unterliegen Weiterverkaufsbeschränkungen, wobei 10 % vier Monate nach dem Abschluss der Übernahme („Abschlussdatum“), 15 % der verbleibenden Vergütungsaktien innerhalb von sechs Monaten nach dem Abschlussdatum und weitere 15 % der verbleibenden Menge alle sechs Monate danach freigegeben und handelbar werden.

Durch die Integration der modernen KI-gestützten Analytik und multimodalen Datenfunktionen von Inka Health (www.inkahealth.ai) möchte Onco seine Fähigkeit verbessern, die Krebserkennung, die präzise Onkologie-Forschung und die Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen. Inka Health hat die proprietäre SynoGraph-Plattform entwickelt, die genomische, proteomische und multimodale Datensätze zusammenführt, um tiefgreifende Einblicke in Krankheitsmechanismen zu gewinnen und potenziell personalisiertere und effektivere Behandlungsstrategien zu ermöglichen. Die Technologie von Inka Health simuliert klinische Studien in der Präzisionsmedizin und bietet das Potenzial, die späte Arzneimittelentwicklung und die klinische Forschung durch Zeit- und Kosteneinsparungen erheblich zu rationalisieren. Gestützt auf ein solides Netzwerk von Genomik-Partnerschaften und die Expertise von Dr. Steven Jones, Head of Bioinformatics und Co-Director des Genome Sciences Centre in Vancouver sowie angesehener Wissenschaftler am BC Cancer Research Institute[i], wird erwartet, dass die Expertise und die Technologie von Inka Health die Fähigkeiten von Onco in der Präzisionsonkologie stärken werden.