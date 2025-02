Österreich FPÖ und ÖVP in vorentscheidender Phase In Österreich wollen die rechte FPÖ und die konservative ÖVP bald entscheiden, ob ihre Bündnisgespräche fortgesetzt oder abgebrochen werden. FPÖ-Chef Herbert Kickl und ÖVP-Chef Christian Stocker werden sich dem Vernehmen nach am Dienstag erneut …