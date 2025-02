ROUNDUP/Gipfel in Brüssel Scholz lehnt EU-Schulden für Rüstung ab Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei einem EU-Spitzentreffen in Brüssel gemeinsamen europäischen Schulden für Rüstungsinvestitionen erneut eine klare Absage erteilt. Eine solche Perspektive gebe es nicht, sagte der SPD-Politiker in der Nacht zum …