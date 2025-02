Horizon Petroleum nimmt den Betrieb in Lachowice auf und bestätigt seine europäische Erdgasstrategie

Calgary, Alberta, Kanada, 3. Februar 2025 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (das „Unternehmen“ oder „Horizon“) (TSXV: HPL, FWB: HPM, Tradegate: HPM) gibt den Beginn der Vorbereitungsarbeiten für die Erdgaserschließung in Lachowice in Polen bekannt und bestätigt seine Strategie und seinen Fokus auf die Erschließung und Förderung von Erdgas in Polen und Europa.

Dr. David Winter, Horizons CEO, erklärte: „Unser Ziel ist es, ein profitables mittelgroßes Energieunternehmen zu etablieren, das Erdgas fördert, um die steigende Nachfrage Europas zu decken und seine Energiesicherheit zu erhöhen. Wir beginnen mit den Vorbereitungsarbeiten für den Wiedereintritt in die Bohrung Lachowice-7 und streben die Produktion und den Cashflow bis Ende 2025 oder Anfang 2026 an. Die Erschließung des Gasfeldes Lachowice und die Ausschöpfung des Erdgaspotenzials der Konzessionen Bielsko-Biala und Cieszyn sind die Eckpfeiler der auf Erdgas fokussierten Strategie von Horizon in Europa. Allein Lachowice verfügt über 2P-Erdgasreserven von 34 BCF und risikobehaftete bedingte 2C-Ressourcen von 163 BCF, die gemäß unserem zuvor veröffentlichten NI 51-101-konformen Reserven- und Ressourcenbericht einen Kapitalwert (NPV10) von 84,5 Millionen US$ bzw. 431 Millionen US$ haben dürften.“

Betriebsbeginn in Lachowice

Das Unternehmen hat mit den Vorbereitungsarbeiten am Standort der Bohrung Lachowice 7 (L7) begonnen. Der Wiedereinführung des Bohrgestänges, die Aufwältigungsarbeiten und die Installation einer kleinen Gasförder- und Verkaufsanlage sind die erste Phase einer schrittweisen Erschließung des Gasfeldes Lachowice, die auf die erste Gasförderung Ende dieses Jahres oder Anfang 2026 abzielt.

Mit allen Grundbesitzern vor Ort wurden Vereinbarungen über den Zugang zu Grundstücken unterzeichnet. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um seine Aktivitäten voranzutreiben, die von den Anwohnern sowie den kommunalen und regionalen Behörden vor Ort positiv aufgenommen wurden.

Auf dem Feld wird daran gearbeitet, den Zustand des bestehenden L7-Förderkopfes zu bestimmen und die erforderlichen Materialien zu beschaffen, um für die Aufwältigungsarbeiten in diesem Sommer bereit zu sein, sobald eine nahegelegene Hochspannungsleitung in sicherer Entfernung vom Förderkopf unter die Erde verlegt wurde.

Unter der Annahme, dass die Wiedereinführung des Bohrgestänges und der Zuflusstest an der Bohrung L7 in diesem Sommer erfolgreich verlaufen, wird das Unternehmen eine kleine Gasaufbereitungsanlage installieren. Das Unternehmen ermittelt aktiv die optimale Methode zur Monetarisierung der aufbereiteten Gasproduktion. Zu diesem Zweck wurden zwei separate Ingenieurbüros beauftragt, die lokalen Märkte und die Infrastruktur zu untersuchen, um entweder eine Anlage zur Umwandlung von Gas in Strom oder einen Prozess zur Vermarktung von komprimiertem Erdgas (CNG) oder verflüssigtem Erdgas (LNG) in kleinen Mengen zu ermöglichen.

Roger McMechan, COO von Horizon, fügte hinzu: „Die positive Resonanz aus unseren Gesprächen mit den Anwohnern, Gemeinden und kommunalen Behörden zeigt, wie wichtig es ist, das richtige Betriebsteam vor Ort zu haben, das über langjährige lokale und regionale Beziehungen verfügt. Unser Team in Polen hat maßgeblich zum reibungslosen Start des Betriebs und zur Planung mit den lokalen Behörden und Dienstleistungsunternehmen beigetragen, um unser Ziel der ersten Produktion bis Ende 2025/erstes Quartal 2026 zu erreichen.“

Europäische Erdgasstrategie

Die Umsetzung unserer europäischen Gasstrategie wird von den folgenden Prioritäten bestimmt:

Minimierung der Untertagerisiken durch die Bewertung, den Erwerb und die Erschließung zuvor entdeckter Gas- und Ölressourcen in den nachgewiesenen Gasbecken in Polen und anderswo an Land in Europa. Der Schwerpunkt liegt zunächst auf der Erschließung des Gasfeldes Lachowice und der vollständigen Bewertung des Potenzials der Konzessionen Bielsko-Biala und Cieszyn in Südpolen.

Investitionsentscheidungen durch den Erwerb von Assets, die das geringste Risikopotenzial für eine kurzfristige Produktion und einen freien Cashflow bieten und hohe Renditen erzielen. Niedrige Kosten für die Entdeckung, Entwicklung und Akquisition in Verbindung mit niedrigen Betriebskosten sind von entscheidender Bedeutung, um erstklassige wirtschaftliche Renditen zu erzielen.

Der wirksame Einsatz der internationalen Erfahrung und des Fachwissens unseres Teams, um unerschlossene oder unzureichend genutzte Gas- und Ölvorkommen zu monetarisieren. Das Unternehmen ist sich bewusst, dass viele dieser Vorkommen in geologisch komplexen Lagerstätten enthalten sind. Horizon wird sein technisches und betriebliches Know-how und seine Erfahrung, die es bei der Erschließung komplexer Felder auf der ganzen Welt gesammelt hat, einbringen, um diese Vorkommen zu erschließen, beginnend mit dem Feld Lachowice in Polen. Wir planen den Einsatz fortschrittlicher seismischer 3D-Erfassungs- und Aufbereitungsmethoden sowie Bohr- und Fertigstellungstechnologien, um eine Produktionssteigerung und eine verbesserte Förderung der Reserven zu erreichen.

Ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit ist eine zentrale strategische Priorität:

Viele europäische Länder priorisieren den Übergang zu einer CO 2 -ärmeren Wirtschaft, doch der Energieverbrauch steigt schneller als das Angebot an Kohlenwasserstoffen und erneuerbaren Energien. Die Rolle von Erdgas wird immer wichtiger, insbesondere aufgrund der Bedenken hinsichtlich der Energiesicherheit, die sich aus dem Ukraine-Krieg und dem Stopp der russischen Gasimporte ergeben. Darüber hinaus unterstreichen Regierungsinitiativen zur Reduzierung des Kohleverbrauchs diese Notwendigkeit. Um den wachsenden Energiebedarf zu decken, sind Investitionen in fortschrittliche Technologien für heimische Energiequellen unerlässlich. Horizon zielt darauf ab, die Methan- und Treibhausgasemissionen durch den effektiven Einsatz bestehender Technologien in seinen Betrieben zu senken.

Wir werden vorrangig lokale und regionale Dienstleistungen nutzen. Unsere Betriebsphilosophie besteht darin, lokales Fachwissen und Erfahrung zu nutzen und diese bei Bedarf durch internationale Fachberater und Auftragnehmer zu ergänzen. Diese Strategie hat sich als kostensenkend erwiesen, verbessert das lokale Engagement und die Unterstützung, was zu besseren operativen und strategischen Entscheidungen führt.

Verminderung geopolitischer und betrieblicher Risiken durch den Erwerb von Assets in einer Reihe von Gerichtsbarkeiten und geologischen Becken. Wir halten es für wichtig, ein Portfolio von Assets mit Reserven- und Produktionspotenzial aufzubauen, um den Vermögenswert und die Cashflows des Unternehmens zu steigern und hohe Renditen zu erzielen. Der Erwerb der beiden Konzessionen in Polen, die die Lachowice-Gaserschließung umfassen, bildet den Grundstein für das Wachstum des Unternehmens in Polen und Europa. Längerfristig werden wir aktiv nach Möglichkeiten zur Geschäftsentwicklung suchen, diese bewerten und verfolgen, um Reserven und Produktionspotenzial in Polen und darüber hinaus in Europa und in der gesamten Mittelmeerregion hinzuzufügen.

Das Unternehmen sieht in Ost- und Mitteleuropa sowie im Mittelmeerraum beträchtliche Möglichkeiten, bereits entdeckte, aber nur unzureichend erschlossene Erdgasvorkommen zu erschließen und so die inländische Produktion zu steigern und die Abhängigkeit von Importen russischen Erdgases, Flüssigerdgasimporten (LNG) und der Nutzung von Kohle zur Stromerzeugung zu verringern.

Das Unternehmen wird die Aktionäre in den nächsten Monaten über die Fortschritte bei der Erdgaserschließung in Lachowice und die Umsetzung seiner auf Europa ausgerichteten Erdgasstrategie auf dem Laufenden halten.

Über Horizon Petroleum Ltd.

Das in Calgary ansässige Unternehmen Horizon konzentriert sich auf die Bewertung, Erschließung und Förderung konventioneller Erdöl- und Erdgasvorkommen auf dem europäischen Festland. Das große Gasprojekt Lachowice in Polen ist der Eckpfeiler einer auf Europa ausgerichteten Erdgasstrategie, die durch die Steigerung der inländischen Produktion zur Energiesicherheit beitragen soll. Das Management und Board von Horizon besteht aus Erdöl- und Erdgasexperten mit bedeutender internationaler Erfahrung.

Für weitere Informationen über das Unternehmen wenden Sie sich bitte an:

Dr. David Winter

Chief Executive Officer

+1 403 619-2957

dawinter@horizon-petroleum.com

Roger McMechan

President & Chief Operating Officer

+1 (403) 870-1653

roger.mcmechan@horizon-petroleum.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ oder „zukunftsgerichtete Informationen“ (im Folgenden zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele für zukünftige Betriebsaktivitäten, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Horizon liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder durch Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten oder erreicht werden „werden“, „würden“, „könnten“ oder „sollten“. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich u.a. auf den Abschluss der endgültigen Vereinbarungen und den Abschluss der Transaktion sowie auf die Weiterentwicklung der europäischen Akquisitions- und Entwicklungsstrategie von Horizon beziehen.

Hinweise und Risiken in Bezug auf Öl und Gas

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourcenschätzungen wurden in Übereinstimmung mit NI 51-101 erstellt, sind auf den 31. August 2024 datiert und wurden von APEX Global Engineering Inc. erstellt. Das Unternehmen verfügte zum Jahresende über keine Reserven oder Ressourcen, erhielt jedoch am 19. November 2024 die Konzessionen Bielsko-Biala und Cieszyn.

Die Reserven- und Ressourcenschätzungen der Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsreserven in dieser Pressemitteilung sind lediglich Schätzungen, und es gibt keine Garantie dafür, dass die geschätzten Reserven und/oder Ressourcen auch tatsächlich gefördert werden. Die tatsächlichen Reserven und Ressourcen können sich letztendlich als größer oder kleiner als die hier angegebenen Schätzungen erweisen. Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass die hier dargestellten Schätzungen der zukünftigen Nettoeinnahmen den fairen Marktwert der Reserven und/oder Ressourcen darstellen. Die Schätzung der Mengen an Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsreserven und/oder -ressourcen sowie der zukünftigen Cashflows, die diesen Reserven und/oder Ressourcen zuzuordnen sind, ist mit zahlreichen Unsicherheiten verbunden.

Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: (i) die Tatsache, dass es keine Gewissheit gibt, dass die betreffenden Zonen in dem geschätzten Ausmaß vorhanden sind oder dass in den Zonen Erdgas mit Eigenschaften gefunden wird, die den Mindestkriterien in Bezug auf die Netto-Pay-Mächtigkeit und/oder Porosität entsprechen oder diese übertreffen, oder dass das Erdgas in dem geschätzten Ausmaß wirtschaftlich förderbar ist; (ii) die Tatsache, dass es keine Gewissheit gibt, dass irgendein Teil der wahrscheinlichen Reserven und der bedingten und voraussichtlichen Ressourcen wirtschaftlich förderbar sein wird; (iii) die Tatsache, dass das Unternehmen sowohl in Calgary als auch in Polen ein Betriebsteam und ein Führungsteam einstellen muss, um den Erschließungsplan umsetzen zu können, und dass es keine Garantie dafür gibt, dass entsprechend qualifiziertes technisches und professionelles Personal und/oder Berater zur Verfügung stehen werden; (iv) das Fehlen zusätzlicher Finanzmittel zur Finanzierung der Erschließungsaktivitäten und des fortgesetzten operativen Betriebs des Unternehmens; (v) die Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung von Genehmigungen für den Zugang zu Land für Bohrungen oder die Installation von Infrastrukturen und Anlagen innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens; das polnische Regulierungssystem ist relativ stabil, aber im Vergleich zu den nordamerikanischen Gerichtsbarkeiten durch lange Genehmigungsverfahren gekennzeichnet; (vi) die Risiken beim Erwerb oder Bau einer angemessenen Erdgasinfrastruktur für die Förderung und den Verkauf von Erdgas und die Frage, ob Kapazitäten im bestehenden Hauptpipelinesystem zu vertretbaren Kosten verfügbar sein werden; (vii) das Risiko, dass möglicherweise keine Bohranlage für die erforderlichen Bohrungen zur Verfügung steht, und das Risiko, dass die Kosten unerschwinglich sein könnten, wenn eine Bohranlage von außerhalb Polens mobilisiert werden muss; (ix) Risiken, die der internationalen Erdöl- und Erdgasindustrie innewohnen; (x) Schwankungen der Wechselkurse und Zinssätze; (xi) die Anzahl der Wettbewerber in der Erdöl- und Erdgasindustrie mit größeren technischen, finanziellen und operativen Ressourcen und Mitarbeitern; (xii) Schwankungen der Weltmarktpreise und -märkte für Erdöl und Erdgas aufgrund nationaler, internationaler, politischer, sozialer, wirtschaftlicher und umweltbezogener Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen; (xiii) Änderungen staatlicher Vorschriften, die sich auf den operativen Betrieb von Erdöl und Erdgas auswirken; (xiv) potenzielle Haftungen für Umweltverschmutzung oder Gefahren, gegen die sich das Unternehmen nicht angemessen versichern kann oder gegen die es sich entscheiden kann, sich nicht zu versichern; (xv) Unwägbarkeiten, die sich auf die Einstufung als Reserven bzw. Ressourcen auswirken und die sich auf die folgenden, im COGE-Handbuch aufgeführten Punkte beziehen: Eigentumsüberlegungen, Bohranforderungen, Testanforderungen, behördliche Überlegungen, Infrastruktur- und Markterwägungen, Zeitplan für die Produktion und Erschließung sowie wirtschaftliche Anforderungen; (xvi) die Tatsache, dass es keine Gewissheit gibt, dass ein Teil der voraussichtlichen Ressourcen entdeckt wird, und wenn er entdeckt wird, gibt es keine Gewissheit, dass es wirtschaftlich rentabel ist, einen Teil der Ressourcen zu produzieren; und (xvii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

Jede Bezugnahme in dieser Pressemitteilung auf PIIP, bedingte Ressourcen und voraussichtliche Ressourcen stellt keine Erdöl- und Erdgasreserven dar und sollte auch nicht damit verwechselt werden.

Definitionen

Total Petroleum Initially in Place („PIIP“) bezieht sich auf die Gesamtmenge an Erdöl, die schätzungsweise in natürlich vorkommenden Ansammlungen ursprünglich vorhanden ist. Sie umfasst das Erdöl, das in bekannten Lagerstätten vor der Förderung vorhanden ist, sowie die geschätzten Mengen, die in den verschiedenen seismisch identifizierten und geologisch geschlussfolgerten Lagerstätten noch zu entdecken sind. Ein Teil des PIIP wird gemäß den endgültigen Gewinnungsfaktoren förderbar sein, und der geschätzte förderbare Teil wird als Reserven, bedingte Ressourcen oder voraussichtliche Ressourcen klassifiziert.

Discovered Petroleum Initially in Place („Discovered PIIP“ oder „DPIIP“) ist die Gesamtmenge an Erdöl, die am Stichtag des Berichts schätzungsweise in bekannten Lagerstätten vor der Förderung enthalten ist.

Für jede bekannte Ansammlung, die vertikal in verschiedene Formationen oder flächenmäßig in verschiedene Lagerstätten aufgeteilt sein kann, können mehrere Erschließungsprojekte durchgeführt werden; jedes Projekt wird einen Teil des PIIP entsprechend seiner einzigartigen Lagerstättenmerkmale fördern. Die Projekte werden am Stichtag in kommerzielle und subkommerzielle Projekte unterteilt, wobei die geschätzten förderbaren Erdölmengen als Reserven und bedingte Ressourcen eingestuft werden.

Bei den Reserven handelt es sich um die geschätzten verbleibenden Mengen an Erdöl, Erdgas und verwandten Stoffen, die voraussichtlich ab einem bestimmten Zeitpunkt aus bekannten Vorkommen wirtschaftlich gewonnen werden können, basierend auf:

(a) Analyse von Bohrdaten, geologischen, geophysikalischen und technischen Daten;

(b) Verwendung etablierter Technologien; und

(c) bestimmten wirtschaftlichen Bedingungen (siehe die Erörterung der „Wirtschaftlichen Annahmen“ weiter unten).

Reserven werden nach dem Grad der Gewissheit klassifiziert, der mit den Schätzungen verbunden ist.

(d) Nachgewiesene Reserven sind jene Reserven, die mit einem hohen Grad an Sicherheit als förderbar eingeschätzt werden können. Es ist wahrscheinlich, dass die tatsächlich geförderten Restmengen die geschätzten nachgewiesenen Reserven übersteigen werden.

(e) Wahrscheinliche Reserven sind die zusätzlichen Reserven, deren Gewinnung weniger sicher ist als die der nachgewiesenen Reserven. Es ist gleichermaßen wahrscheinlich, dass die tatsächlich geförderten Restmengen größer oder kleiner sind als die Summe der geschätzten nachgewiesenen plus wahrscheinlichen Reserven.

(f) Mögliche Reserven sind die zusätzlichen Reserven, deren Gewinnung weniger sicher ist als die der wahrscheinlichen Reserven. Es ist unwahrscheinlich, dass die tatsächlich geförderten Restmengen die Summe der geschätzten nachgewiesenen + wahrscheinlichen + möglichen Reserven übersteigen werden.

Die Bruttoreserven des Unternehmens sind der Anteil des Unternehmens an den Betriebsreserven (operativ oder nicht operativ) vor Abzug der Royalties und ohne Berücksichtigung der Royalty-Anteile des Unternehmens.

Ressourcen werden im Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook (COGEH) Band 1, Abschnitt 5 wie folgt definiert:

Bei den bedingten Ressourcen handelt es sich um Erdölmengen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt als potenziell förderbar aus bekannten Lagerstätten eingeschätzt werden, deren Projekte jedoch aufgrund eines oder mehrerer Unwägbarkeiten noch nicht als reif genug für eine kommerzielle Erschließung gelten. Zu den bedingten Ressourcen können beispielsweise Projekte gehören, für die es derzeit keine brauchbaren Märkte gibt oder bei denen die kommerzielle Gewinnung von einer in der Entwicklung befindlichen Technologie abhängt oder bei denen die Bewertung der Lagerstätte nicht ausreicht, um die Wirtschaftlichkeit eindeutig zu beurteilen.

Zu den Unwägbarkeiten können Faktoren wie wirtschaftliche, rechtliche, ökologische, politische und behördliche Angelegenheiten oder ein Mangel an Märkten gehören. Es ist auch angebracht, die geschätzten entdeckten förderbaren Mengen, die mit einem Projekt in der frühen Evaluierungsphase verbunden sind, als bedingte Ressourcen zu klassifizieren. Bedingte Ressourcen werden je nach dem Grad der Sicherheit der Schätzungen weiter klassifiziert und können je nach Projektreife unterteilt und/oder durch ihren wirtschaftlichen Status charakterisiert werden.

Nicht alle technisch durchführbaren Erschließungspläne werden kommerziell sein. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit eines Erschließungsprojekts hängt von der Vorhersage der steuerlichen Rahmenbedingungen während der Laufzeit des Projekts ab. Bei bedingten Ressourcen wird die Risikokomponente, die sich auf die Wahrscheinlichkeit bezieht, dass eine Lagerstätte kommerziell erschlossen wird, als „Erschließungswahrscheinlichkeit“ bezeichnet. Bei bedingten Ressourcen ist die Wahrscheinlichkeit der Wirtschaftlichkeit gleich der Erschließungswahrscheinlichkeit.

Erschließung in der Schwebe: Unwägbarkeiten werden aktiv verfolgt; sie erwarten eine Lösung innerhalb eines angemessenen Zeitraums; sie werden direkt vom Entwickler beeinflusst, sowohl durch interne Genehmigungen und Verpflichtungen als auch durch den Erschließungszeitplan, und sie haben eine hohe Erschließungswahrscheinlichkeit (>80 %).

Erschließung vorübergehend ausgesetzt: es gibt unvorhergesehene Ereignisse mit identifizierten wichtigen nicht-technische Unwägbarkeiten; es besteht eine angemessene Möglichkeit auf eine Erschließung (>50 %); es gibt Unwägbarkeiten, die sich der Kontrolle des Entwicklers entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: externe Genehmigungen, wirtschaftliche Faktoren, Marktzugang, politische Faktoren und soziale Zulassung.

Ungeklärte Erschließung: Unwägbarkeiten, die nicht klar definiert sind; das Projekt wird derzeit aktiv evaluiert; möglicherweise ist eine umfangreiche weitere Bewertung erforderlich; Fortschritte werden in einem angemessenen Zeitraum erwartet; die Erschließungswahrscheinlichkeit ist schwer einzuschätzen und könnte eine große Spanne betragen (20 %-80 %).

Unwirtschaftliche Erschließung: identifizierte Unwägbarkeiten; das Projekt wurde bewertet und als unwirtschaftlich eingestuft, oder es sind möglicherweise erhebliche weitere Prüfungen erforderlich; Fortschritte sind in einem angemessenen Zeitraum nicht zu erwarten, und die Erschließungswahrscheinlichkeit ist gering (<<50 %).

Bedingte Ressourcen - Erschließung in der Schwebe und Erschließung vorübergehend ausgesetzt - gelten als wirtschaftlich; bedingte Ressourcen – ungeklärte Erschließung - haben eine unbestimmte Wirtschaftlichkeit; bedingte Ressourcen - Erschließung unwirtschaftlich - gelten als unwirtschaftlich.

Voraussichtliche Ressourcen sind die zu einem bestimmten Zeitpunkt geschätzten Erdölmengen, die durch künftige Erschließungsprojekte aus unentdeckten Lagerstätten gewonnen werden könnten. Voraussichtliche Ressourcen haben sowohl eine Entdeckungswahrscheinlichkeit als auch eine Erschließungswahrscheinlichkeit. Die voraussichtlichen Ressourcen werden weiter unterteilt, je nach dem Grad der Gewissheit, der mit den Schätzungen der förderbaren Mengen unter der Annahme ihrer Entdeckung und Entwicklung verbunden ist, und können je nach Projektreife unterteilt werden.

Nicht alle Explorationsprojekte führen zu einer Entdeckung. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Explorationsprojekt zur Entdeckung von Erdöl führt, wird als „Wahrscheinlichkeit der Entdeckung“ bezeichnet. Bei einer unentdeckten Anhäufung ist die Wahrscheinlichkeit der Kommerzialisierung also das Produkt aus zwei Risikokomponenten - der Wahrscheinlichkeit der Entdeckung und der Wahrscheinlichkeit der Erschließung.

Ressourcenschätzungen sind immer mit Unsicherheiten behaftet, und der Grad der Unsicherheit kann zwischen den einzelnen Ansammlungen/Projekten und über die gesamte Lebensdauer eines Projekts stark variieren. Daher sollten Ressourcenschätzungen in der Regel als Spanne angegeben werden, die dem mit den Schätzungen verbundenen Vertrauensniveau entspricht. Ein Verständnis der statistischen Konzepte und der Terminologie ist für das Verständnis des mit den Ressourcendefinitionen und -kategorien verbundenen Vertrauens wesentlich. Diese Konzepte, die für alle Ressourcenkategorien gelten, werden im Folgenden erläutert. Der Unsicherheitsbereich der geschätzten förderbaren Mengen kann entweder durch deterministische Szenarien oder durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung dargestellt werden. Ressourcen sollten als niedrige, mittlere und hohe Schätzungen wie folgt angegeben werden:

- Niedrige Schätzung bzw. 1C im Falle von bedingten Ressourcen: Dies ist eine vorsichtige Schätzung der Menge, die tatsächlich gefördert werden kann. Es ist wahrscheinlich, dass die tatsächlich verbleibenden Fördermengen die niedrige Schätzung übersteigen werden. Wenn probabilistische Methoden verwendet werden, sollte eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 90 Prozent (P90) bestehen, dass die tatsächlich geförderten Mengen der niedrigen Schätzung entsprechen oder diese übersteigen.

- Beste Schätzung bzw. 2C im Falle von bedingten Ressourcen: Dies wird als die nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommene Schätzung der Menge angesehen, die tatsächlich gefördert werden kann. Es ist gleichermaßen wahrscheinlich, dass die tatsächlich verbleibenden Mengen größer oder kleiner als die erwartete Menge sein werden. Werden probabilistische Methoden angewandt, sollte eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 50 Prozent (P50) bestehen, dass die tatsächlich geförderten Mengen der besten Schätzung entsprechen oder diese übersteigen.

- Hohe Schätzung bzw. 3C im Falle von bedingten Ressourcen: Dies wird als optimistische Schätzung der Menge angesehen, die tatsächlich gefördert werden kann. Es ist unwahrscheinlich, dass die tatsächlich verbleibenden Fördermengen die hohe Schätzung übersteigen werden. Wenn probabilistische Methoden verwendet werden, sollte eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 10 Prozent (P10) bestehen, dass die tatsächlich geförderten Mengen der hohen Schätzung entsprechen oder diese übersteigen.

Dieser Ansatz zur Beschreibung der Ungewissheit kann auf Reserven, bedingte Ressourcen und voraussichtliche Ressourcen angewendet werden. Es kann ein erhebliches Risiko bestehen, dass unentdeckte und unkommerzielle Anreicherungen keine kommerzielle Produktion erreichen, dennoch ist es sinnvoll, den Bereich der potenziell förderbaren Mengen unabhängig von diesem Risiko zu betrachten und zu identifizieren.

Die wichtigsten Unwägbarkeiten, die im Bericht über die Reserven von Lachowice genannt werden, sind die erfolgreiche Wiedererschließung bestehender stillgelegter Bohrungen, die erwarteten Förderrückgänge sowie die Genehmigung und der Abschluss neuer Erschließungen und neuer Wiedererschließungen. In der nachstehenden Tabelle 6 sind die positiven und negativen Faktoren aufgeführt, die für die Annahmen und Schätzungen im Ressourcenbericht von Bedeutung sein könnten.

Tabelle 6:

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

