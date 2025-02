UBS verdient meht als erwartet - Deutliches Dividendenplus und Aktienrückkauf

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ende 2024 mehr verdient als vor einem Jahr. Im vierten Quartal habe der Gewinn vor Steuern bei etwas mehr als einer Milliarde Dollar gelegen, wie die Bank am Dienstag in Zürich mitteilte. Damit übertraf die Großbank die Markterwartungen erneut übertroffen. Die Bank erhöhte die Dividende zudem stärker als zuletzt in Aussicht gestellt und kündigte zudem einen weiteren Aktienrückkauf an. Unter dem Strich machte die UBS im vierten Quartal einen Gewinn von 770 Millionen US-Dollar. Im Vorjahresquartal hatte sie wegen der Integration der Credit Suisse (CS) einen Verlust von 279 Millionen verbucht.

Die kombinierte Bank hat die Kosten bis Ende des vergangenen Jahres bereits um 7,5 Milliarden gesenkt im Vergleich zu 2022. Bis Ende 2026 beziehungsweise bis zum Ende der geplanten CS-Integrationsperiode sollen es dann rund 13 Milliarden werden. Die Integrationskosten belaufen sich gleichzeitig auf 14 Milliarden. UBS-Chef Sergio Ermotti zeigte sich insgesamt sehr zufrieden: "Wir haben alle wichtigen Meilensteine 2024 erreicht und das Integrationsrisiko deutlich verringert, bei einer weiterhin soliden Kapitalposition." Die Bank bestätigte ihre mittel- und langfristigen Ziele.