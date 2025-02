24 Prozent! Palantir zündet nach den Earnings den Turbo

Grund dafür ist die ungebrochene Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI), die CEO Alex Karp als "ungezähmtes organisches Wachstum" bezeichnete. Die Euphorie um die Palantir-Aktie, die mit einem Plus von fast 400 Prozent innerhalb von 12 Monaten ohnehin schon groß ist, erreichte daraufhin am Montagabend ein neues Niveau. Die Aktie legte zum US-Handelsstart um mehr als 24 Prozent auf 104 US-Dollar zu.

Im vierten Quartal 2024 konnte Palantir kräftig zulegen: Der Umsatz stieg um 36 Prozent auf 827,5 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Analystenerwartungen von 775,9 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Gewinn lag bei 14 Cent je Aktie statt der prognostizierten 11 Cent.

Palantir, das ursprünglich für seine Verbindungen zum US-Militär bekannt wurde, profitierte stark von der wachsenden Nachfrage nach KI-gestützten Analysetools. Der Umsatz mit der US-Regierung stieg um 45 Prozent auf 343 Millionen US-Dollar, während der kommerzielle US-Markt um 64 Prozent auf 214 Millionen US-Dollar wuchs. Für 2025 rechnet Palantir mit einem weiteren Anstieg der US-kommerziellen Umsätze um 54 Prozent auf 1,08 Milliarden US-Dollar.

Mit Blick auf neue KI-Angebote aus China sprach das Palantir-Management am Montag eine eindringliche Warnung aus. "Wir würden dringend abraten und glauben nicht, dass es in US-Regierungsbehörden eingesetzt werden darf", so Chief Revenue Officer Ryan Taylor.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 83,74EUR auf Nasdaq (04. Februar 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.





