Siltronic ringt weiter mit trister Nachfrage - Mittelfristziele wackeln

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine weiterhin träge Nachfrage in weiten Teilen des Elektronikchipmarkts abseits von KI-bezogener Technik stimmt Siltronic mittelfristig vorsichtiger. Die erhoffte Nachfragebelebung habe sich 2024 nicht eingestellt und die Wachstumsaussichten für 2025 seien trübe, hieß es am Dienstag von der Beteiligung von Wacker Chemie . So drückte bereits 2024 unter anderem eine Schwäche der Autobranche auf die Nachfrage nach den Halbleiter-Wafern von Siltronic, aus denen Elektronikchips gefertigt werden. Zudem sitzen viele Kunden des MDax-Konzerns immer noch auf recht hohen Lagerbeständen, die sie weiter abbauen. Der Aktienkurs geriet kräftig unter Druck.

Das Ziel, bis 2028 mehr als 2,2 Milliarden Euro Umsatz sowie eine Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) im hohen 30er-Prozent-Bereich zu erzielen, werde voraussichtlich später erreicht werden, teilt der Konzern mit. Megatrends wie Künstliche Intelligenz (KI), Digitalisierung und Elektromobilität blieben mittel- bis längerfristig starke Nachfragetreiber, gibt sich die Unternehmensführung dennoch zuversichtlich. Wegen dieser Perspektiven hatte Siltronic auch viel Geld in den Neubau einer 300-Millimeter-Waferfabrik in Singapur gesteckt, die Anfang 2024 in Betrieb genommen wurde und nun über einen Zeitraum von mehreren Jahren hochgefahren wird.