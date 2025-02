Leichte Kursverluste erwartet

USA: - VERLUSTE EINGEDÄMMT - Die US-Börsen haben zum Wochenstart ihre zunächst deutlichen Verluste spürbar verringert. Die erratischen Entscheidungen in der US-Zollpolitik unter Präsident Donald Trump sorgten für einen neuen schwankungsreichen Handelstag. Trump, der am Wochenende die Einführung hoher Zölle auf Einfuhren in die USA aus Mexiko, Kanada und China genehmigt hatte, verschob in letzter Minute deren Einführung auf mexikanische und kanadische Produkte um einen Monat. Der Dow Jones Industrial dämmte seine Verluste ein und schloss mit minus 0,28 Prozent auf 44.421,91 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Dienstag trotz des Zollstreits der USA mit China zugelegt. Als Antwort auf die von US-Präsident Donald Trump angeordneten Zölle auf Einfuhren aus China hat die Volksrepublik mit Gegenzöllen reagiert. Im Gegensatz zu Mexiko und Kanada, die mit US-Präsident Donald Trump kurz vor Inkrafttreten von Zöllen eine Vereinbarung trafen, um die Einführung vorerst für 30 Tage auszusetzen, gab es zunächst keine derartige Einigung mit China. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach den Verlusten am Vortag kurz vor dem Handelsschluss um 0,8 Prozent zu. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann 1,7 Prozent. In Festlandchina ruhte der Handel feiertagsbedingt.

^

DAX 21.428,24 -1,40%

XDAX 21.396,54 -1,13%

EuroSTOXX 50 5.217,91 -1,30%

Stoxx50 4.572,43 -0,77%



DJIA 44.421,91 -0,28%

S&P 500 5.994,57 -0,76%

NASDAQ 100 21.297,58 -0,84%°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 132,83 -0,16%°

DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0295 -0,01%

USD/Yen 155,27 0,36%

Euro/Yen 159,86 0,36%°



BITCOIN:



^

Bitcoin 99.658 -1,77%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:



^

Brent 75,06 -0,90 USD WTI 71,84 -1,32 USD°

/jha/