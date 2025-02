Trüber Ausblick beschleunigt Talfahrt von Siltronic

NormanBates1 schrieb 21.01.25, 06:42

Quelle Vorstandswoche 20.01.25

Siltronic: Auf den Turnaround setzen?

CEO Michael Heckmeier im Fokus.

Die Nummer vier unter den weltweit größten Herstellern von Wafern für die Halbleiterindustrie befindet sich seit mehr als zwei Jahren in einem beispiellosen Downturn bezüglich der operativen Nachfrage seitens der Industrie. Auch die Aktie hat sich desaströs entwickelt. In einem robusten Kapitalmarktumfeld hat sich das Papier binnen eines Jahres halbiert. Es handelt inzwischen auf den Tiefs des Jahres 2017.

Vom Boom in der Halbleiterindustrie hat das Unternehmen nicht viel mitbekommen. Die Ent wicklung der Halbleiterindustrie ist eben min destens zweigeteilt. Manchen Firmen geht’s exzellent, manchen geht’s schlecht. Treiber der Halbleiterindustrie ist der Boom des Themas Künstliche Intelligenz (KI). Dies war in der Branche im vergangenen Jahr so und wird Antrieb für 2025 als auch die nächsten Jahre geben. Microsoft hat zum Beispiel angekün digt, alleine im bis Ende Juni laufenden Ge schäftsjahr rund 80 Mrd. US-Dollar in den Ausbau von Rechenzentren für KI stecken zu wollen. Meta wird ebenfalls immense Summen in die Hand nehmen und kräftig investieren. Ein großer Profiteur der KI-Welle ist die taiwanesi sche TSMC, die jüngst mit einem positiven Ausblick für 2025 überzeugte. Siltronic wird ebenfalls von der KI-Welle profi tieren. Daran gibt’s keinen Zweifel. Allerdings liegt der Umsatzanteil an Wafern, welche in das Segment fließen, bei weniger als 10 % der gesamten Erlöse. Viel entscheidender für Siltronic ist, dass sich der Markt für PCs, Notebooks und ähnliche Geräte wieder erholt. Das Segment umfasst ca. 40 % des Umsat zes von Siltronic. Problematisch für den Konzern war, dass der Corona-Hype eine immense Nachfrage verursacht hatte, der die Lager sämtlicher Kunden bis weiter über das Dach hinaus füllte. Dann kam es zu einer mas siv nachlassenden Nachfrage bei knallvollen Lagerbeständen. Derzeit ist anzunehmen, dass die Waferbestände weiter sinken, es aber weiterhin an einer Erholung der Nachfrage man gelt. Im Gegensatz zu früheren Zyklen sind bei ho hen Lagerbeständen und einer nachlassenden Nachfrage auch die Preise stabil geblieben. Ak tuell signalisiert Siltronic, dass die Preise weit gehend oben gehalten werden können. Nur ver einzelt sind Preisanpassungen nach unten notwendig. Es wäre tatsächlich die erste Krise der Waferhersteller, die ohne negative Preis anpassungen einhergeht. Da sich der Markt für Waferhersteller gegenüber früheren Zyklen konsolidiert hat, gibt’s auch weniger Wettbe werb. Die großen Player sind allesamt solide finanziell aufgestellt und müssen mit hoher Wahrscheinlichkeit ihren Bestand nicht zu güns tigeren Preisen verkaufen. Je länger die Schwä chephase aber anhält, desto größer ist das Risi ko, dass auch die Margen unter Druck geraten. Aktuell kann diese Frage keiner der Hersteller seriös beantworten. Siltronic hat für 2024 einen Konzernumsatz in Aussicht gestellt, der im hohen einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahr liegen wird. Dies ist in erster Linie auf die geringere abge setzte Waferfläche zurückzuführen sowie zu dem auf jeweils leicht negative Wechselkurs-, Preis- und Produktmixeffekte. Die Kundenqua lifikationen, die für den Beginn der Abschrei bung der neuen Fabrik in Singapur entschei dend sind, verzögern sich vom 4. Quartal 2024 auf das Jahr 2025. Daher werden die Ab schreibungen der neuen Fabrik sowie andere ergebnisrelevante Ramp-Kosten, erst im Laufe des Jahres 2025 anfallen. Entsprechend wird die EBITDA-Marge 2024 zwischen 24 und 26 % liegen. Die Abschreibungen werden sich auch aus diesem Grund lediglich zwischen 230 und 250 Mio. Euro bewegen bei einem Investitionsvolumen zwischen 500 und 530 Mio. Euro. Stand heute gehen wir davon aus, dass eine Er holung des Geschäftsvolumens vermutlich erst in der 2. Jahreshälfte 2025 eintreten wird. Ohne den Start des neuen Werks in Singapur wird Sil tronic den Umsatz in diesem Jahr nicht steigern. Auch bei der Marge sind wir entsprechend zurückhaltend. Erfolgt der Start in Singapur im Verlauf des Jahres 2025, ist zusätzliches Wachstum möglich. In diesem Fall werden die Abschreibungen deutlich ansteigen, und das Unternehmen wird in diesem Turnus weniger verdienen als 2024. Dies alles sollte aber im Aktienkurs bereits berücksichtigt sein. Dennoch braucht es für eine Erholung des Papiers positi ve Anzeichen im Markt. Wie wir es drehen und wenden. Siltronic ist mit einem Börsenwert von 1.34 Mrd. Euro sehr nied rig bewertet. Per Ende September 2024 verfüg te der Konzern über ein Eigenkapital von knapp 2.1 Mrd. Euro. Nach sämtlichen Bewertungskri terien ist die Aktie so günstig wie schon lange Zeit nicht mehr. Analysten rechnen derzeit für 2025 mit einem Umsatz von ca. 1.4 Mrd. Euro sowie einem EBITDA von mehr als 350 Mio. Euro. Das EBIT wird dabei noch leicht positiv gesehen, während das Nettoergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit negativ ausfallen wird. 2026 soll es dann signifikant aufwärts gehen. Setzen Sie auf den Turnaround. Siltronic wird von Me gatrends wie Künstliche Intelligenz, Digitalisie rung und Elektromobilität zweifelsfrei massiv profitieren.

ISIN: DE000WAF3001

Market-Cap: 1340 Mio.

Umsatz 2023: 1513.8 Mio.

Jahresergebnis 2023: 201.3 Mio

Branche: Halbleiter

Aktienkurs: 44.84 Euro