Cisco nicht kleinzukriegen

Souverän konnten die anfänglichen Verluste bei Cisco Systems erneut in den Bereich der Freitagshochs von 61,20 US-Dollar ausgebaut werden, ein Tagesschlusskurs darüber würde folglich Kurspotenzial an das aktuelle Jahreshoch bei 62,29 US-Dollar freisetzen, darüber würde erneut der mittelfristige Zielbereich bei 64,29 US-Dollar in den Fokus geraten und sich für ein zeitnahes Long-Engagement anbieten. Ein passender Schein für die Aufwärtsvariante wird gleich im Anschluss vorgestellt. Sollte es in den kommenden Stunden dennoch zu einem unerwarteten Kursrutsch unter den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuelle 59,03 US-Dollar kommen, würde dies unweigerlich auf einen Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend mit entsprechenden Korrekturrisiken auf 56,70 US-Dollar hinweisen und entsprechende Short-Ansätze attraktiver gestalten.

Trading-Strategie: