NVIDIA arbeitet erstes Zwischenziel ab

In der letzten Ausgabe wurde bei NVIDIA unterhalb von 126,86 US-Dollar ein Kursrutsch auf 119,74 US-Dollar erwartet, dieses Ziel wurde bravourös bereits in der Vorwoche abgearbeitet. Anfang dieser Woche kam es zu einem weiteren Kurseinbruch sogar unter den 200-Tage-Durchschnitt, der in den letzten Tagen noch als zuverlässige Stütze galt. Das steigert nun die Möglichkeit, bei NVIDIA weitere Verluste auf rund 100,00 US-Dollar einzufahren und damit ein Short-Investment entsprechend auszubauen. Investierte Anleger sollten jetzt aber nicht vergessen, ihre Stopps erheblich nachzuziehen. Auf der Oberseite dürfte es mindestens über dem Niveau von 130,00 US-Dollar gelingen, zunächst den 50-Tage-Durchschnitt bei 134,60 US-Dollar anzusteuern, darüber könnte ein Kurslückenschluss mit Kurspotenzial 148,97 US-Dollar entstehen. Aktuell zeichnet sich bei NVIDIA jedoch kein tragfähiger Boden für ein solches Szenario ab.

Trading-Strategie: