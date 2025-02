Kupfer weiter mit Trendwendechance

Das für die Industrie unentbehrliche Metall Kupfer bastelt seit nunmehr Mitte November im Bereich von 4,000 US-Dollar an einem Boden, dieser scheint trotz der erhöhten Volatilität in den letzten Tagen langsam Gestalt anzunehmen. Die Rede ist hierbei von einer potenziell inversen SKS-Formation, deren Nackenlinie allerdings vergleichsweise schief verläuft und dadurch eine gewisse Unsicherheit gegeben ist. Der kurzfristige Abwärtstrend seit Mitte Januar kann hierbei als Fraktal der rechten Schulter gewertet werden, zumal sich hier hinter eine bullische Flagge verstecken könnte.

Um zumindest die Chance für einen Kursanstieg an die in Schieflage geratene Nackenlinie um 4,450 US-Dollar zu erhalten, sollte Kupfer mindestens auf Tagesbasis über 4,350 US-Dollar anspringen und damit die bullische Flagge erfolgreich zur Oberseite auflösen. Im weiteren Verlauf würden für den Kupfer-Future Kursgewinne an 4,562 und darüber auf 4,721 US-Dollar möglich. Auf der Unterseite bedeutet dagegen ein Kursrutsch unter das aktuelle Wochentief von 4,183 US-Dollar potenzielle Abgaben auf 4,007 US-Dollar. Aber selbst dann bliebe die Chance auf die mutmaßliche Flagge weiter erhalten.

Kupfer-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Sobald Future das für ein begrenztes Kaufsignal notwendige Niveau von 4,350 US-Dollar auf Tagesbasis überwindet, könnte eine Rallye an 4,450 US-Dollar starten und ein Long-Investment dementsprechend lukrativ gestalten. Aber erst nach erfolgreicher Auflösung der SKS-Formation dürfte der Bereich um 4,721 US-Dollar als mögliches Ziel in den Fokus geraten. Aber selbst bei einem Anstieg an die Nackenlinie bliebe durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN VV7D17 eine Renditechance von 25 Prozent. Ziel des Scheins würde hierbei um 5,82 Euro liegen. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den 50-Tage-Durchschnitt bei 4,262 US-Dollar nicht überschreiten, hieraus würde sich ein möglicher Stopp-Kurs im Schein von 4,00 Euro ergeben.