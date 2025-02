Handelsstreit eskaliert: Trump macht Ernst, Peking nimmt Big Tech ins Visier

Die Spirale der Handelskonflikte zwischen den USA und China dreht sich weiter. Nachdem die Regierung von Donald Trump ab Dienstag zusätzliche Zölle von 10 Prozent auf chinesische Importe verhängt, reagiert Peking umgehend mit Gegenzöllen und setzt US-Konzerne unter Druck. Besonders betroffen: Tech-Gigant Google sowie Modeunternehmen wie Tommy Hilfiger und Calvin Klein.

Während Trump einen 30-tägigen Aufschub für Zölle gegen Mexiko und Kanada gewährte, bleibt China von solchen Zugeständnissen ausgeschlossen. Ein Telefonat zwischen Trump und Xi Jinping ist erst für später in der Woche geplant, was die Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten weiter erhöht.