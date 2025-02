UBS meldet Gewinnsprung – Dividende um 29 Prozent erhöht!

Besonders profitierte die UBS von einer starken Performance in der Investmentbank sowie im Wealth Management. Die Erträge kletterten um sieben Prozent auf 11,6 Milliarden Dollar. Das Investmentbanking wuchs dabei mit 28 Prozent besonders stark, getrieben von einer höheren Nachfrage im Beratungs- und Emissionsgeschäft.

Milliardenrückkäufe und steigende Dividenden

Aktionäre können sich auf eine höhere Ausschüttung freuen: Die Dividende steigt um satte 29 Prozent auf 0,90 US-Dollar pro Aktie. Zudem plant die Bank für 2025 Aktienrückkäufe im Volumen von drei Milliarden US-Dollar – eine Milliarde im ersten Halbjahr und zwei Milliarden im zweiten Halbjahr.

Marktbeobachter hatten befürchtet, dass striktere Kapitalanforderungen in der Schweiz die Bank dazu zwingen könnten, weniger Geld an ihre Investoren auszuschütten. Die UBS widerlegt diese Bedenken mit ihrer stabulen Kapitalposition und großzügigen Rückflüssen an die Aktionäre.

Integration der Credit Suisse weiter auf Kurs

Die UBS ist weiterhin mit der Integration der 2023 übernommenen Credit Suisse beschäftigt. Das Institut betont, dass die Synergien aus der Fusion zunehmend Wirkung zeigen. Für 2025 erwartet die Bank Einsparungen von 2,5 Milliarden US-Dollar. Insgesamt soll die Kostenbasis bis Ende 2026 um 13 Milliarden US-Dollar reduziert werden.

Auch beim Abbau nicht-strategischer Geschäfte ist die Bank schneller als geplant. Die risikogewichteten Aktiva im Bereich "Non-Core and Legacy" sanken allein im vierten Quartal um drei Milliarden Dollar auf 41 Milliarden US-Dollar.

Marktausblick bleibt vorsichtig – Volatilität erwartet

Trotz der starken Ergebnisse bleibt die UBS mit Blick auf die kommenden Quartale vorsichtig. Während die Anlegerstimmung nach den US-Wahlen von Optimismus geprägt war, könnten geopolitische Unsicherheiten, Inflationsängste und wirtschaftliche Schwächen außerhalb der USA das Marktumfeld belasten.

Die Bank erwartet im ersten Quartal 2025 einen Rückgang des Nettozinsertrags, während höhere verwaltete Vermögen die wiederkehrenden Gebühreneinnahmen stützen dürften. Anleger müssen sich auf ein volatiles Marktumfeld einstellen, das weiterhin von globalen Entwicklungen beeinflusst wird.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,35 % und einem Kurs von 35,25EUR auf Lang & Schwarz (04. Februar 2025, 08:38 Uhr) gehandelt.





