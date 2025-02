Chance von 32,97 Prozent p.a.!

Die Aktie der Chipgröße Nvidia ist für ihre starken Schwankungen bekannt. Am Montag letzter Woche erlitt die Aktie einen Verlust von 589 Milliarden USD an Marktkapitalisierung. Es handelte sich um den bisher größten Tagesverlust, den ein Unternehmen jemals in der Historie der Wall Street verzeichnet hat. Nvidia hat sich über einen langen Zeitraum als führender Akteur an der Börse etabliert. Es ist nicht überraschend, dass die signifikanten Kurssteigerungen der letzten beiden Jahre das Interesse von Privatinvestoren geweckt haben. Im vergangenen Jahr investierten Privatinvestoren etwa 30 Milliarden Dollar in die Aktien des führenden Unternehmens für KI- und Grafikchips. Sie belegte somit den ersten Platz als meistgekaufte Aktie des Jahres 2024.

