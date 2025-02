Höhenflug bei Rheinmetall und Co. hält an: Höhere Verteidigungsausgaben geplant!

Für die Aktie von Rheinmetall beginnt das neue Jahr, wie das alte geendet hat: Mit kräftigen Kursgewinnen. Trotz zwischenzeitlich starker Gewinnmitnahmen am Dienstagvormittag haben sich die Anteile gegenüber dem Jahreswechsel um knapp 20 Prozent verteuert. Innerhalb des deutschen Leitindex DAX blickt nur Sartorius auf noch höhere Gewinne zurück.

Europäische Rüstungswerte mit starkem Jahresauftakt

Dieser Trend ist europaweit zu beobachten. Der italienische Verteidigungsspezialist Leonardo konnte sich um etwa 16 Prozent steigern, während die Aktie des französischen Rüstungskonzerns Dassault um rund 11 Prozent geklettert ist. Das ist eine bemerkenswerte Outperformance gegenüber dem US-amerikanischen Kampfjethersteller Lockheed Martin, dessen Anteile 6,3 Prozent verloren haben.

Der Grund für das anhaltende Kaufinteresse bei europäischen Verteidigungswerten ist schnell gefunden. Inzwischen haben viele Politikerinnen und Politiker die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach höheren Verteidigungsausgaben übernommen.

Höhere Verteidigungsausgaben zu erwarten

Einerseits soll so auf die wachsende geopolitische Bedrohungslage durch strategische Rivalen wie China und Russland reagiert werden, andererseits dürfte der europäische Ruf nach höheren Verteidigungsbudgets auch ein Versuch sein, Trump bei Stange zu halten – und einen möglichen Handelskrieg durch vorauseilenden Gehorsam zu vermeiden.

Am Wochenende hat ein EU-Sondergipfel zum Thema Verteidigung stattgefunden. Im Vorfeld hatte der US-Präsident seine Forderung zu Ausgaben in Höhe von 5 Prozent der Wirtschaftsleistung wiederholt. Das entspräche in Deutschland einem Budget von mehr als 200 Milliarden Euro jährlich.

Finanzierung noch unklar

In einem Interview mit dem ZDF äußerte sich Verteidigungsminister Boris Pistorius (Foto) zwar zurückhaltend gegenüber den von Trump genannten 5 Prozent, er bekräftigte aber, dass 2 Prozent völlig unzureichend wären: "Es muss deutlich mehr werden."

Auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte bekräftigte, dass insbesondere die europäischen Staaten mehr für ihre Verteidigung ausgeben müssten. Zwar wollte er sich ebenso wenig wie Pistorius auf ein konkretes Ziel festlegen, betonte aber "Es wird viel, viel, viel mehr sein als zwei Prozent."

Angesichts der anhaltenden Wachstumskrise in der EU ist allerdings fraglich, wie die signifikant höheren Ausgaben finanziert werden sollen. Auf dem Sondergipfel wurde daher die Finanzierung durch die EIB (Europäische Investitionsbank) diskutiert. Auch die gemeinsame Aufnahme von Schulden sind eine mögliche Option.

Fazit: Rüstungsaktien dürften gefragt bleiben

Die Diskussion um signifikant höhere Verteidigungsausgaben gewinnt in Europa immer mehr an Fahrt – sicherlich auch, um Konflikte mit US-Präsident Donald Trump zu vermeiden, der mit seinen Zollvorhaben gegenüber Kanada und Mexiko klar gemacht hat, dass er auch gegenüber befreundeten und verbündeten Staaten nicht vor Strafmaßnahmen zurückschreckt.

Zwar könnte Trump in möglichen handelspolitischen Verhandlungen fordern, dass europäische Staaten ihre Käufe bei US-Rüstungskonzernen anheben müssen, der Kuchen der zukünftig zu verteilenden Rüstungsausgaben dürfte aber groß genug sein, als dass auch europäische Verteidigungsunternehmen weiter stark steigende Geschäfte verzeichnen – mit den entsprechend positiven Auswirkungen für deren Aktienkurse.

Rheinmetall ist hierfür das beste Beispiel: Die Düsseldorfer haben am Dienstagvormittag bekannt gegeben, einen Großauftrag der Bundeswehr erhalten zu haben. Rheinmetall soll im Wert von mehreren Milliarden Euro einen digitalen Kommunikationsverbund auf die Beine stellen. Die erste Tranche sieht Ausgaben in Höhe von 1,9 Milliarden Euro vor.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion