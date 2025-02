Giant Mining Corp. beauftragt Big Sky Exploration LLC mit der Durchführung des Phase-1-Bohrprogramms 2025 bei Majuba Hill

VANCOUVER, BC — 4. Februar 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) („Giant Mining“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Big Sky Exploration, LLC („Big Sky“) mit der Durchführung von Diamantkernbohrungen (das „Kernprogramm“) auf der Porphyr-Kupfer-Lagerstätte Majuba Hill („Majuba Hill“), einem Kupfer-, Silber- und Goldprojekt in Pershing County im US-Bundesstaat Nevada, beauftragt hat.

Big Sky ist im gesamten Westen der Vereinigten Staaten tätig ist und hat bereits im Jahr 2024 hochwertige Kernbohrungen bei Majuba Hill erbracht. Ferner freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass es durch die Ausübung von ausstehenden Aktienkaufwarrants, die im Rahmen früherer Finanzierungen begeben wurden, über 1,5 Millionen $ eingenommen hat.

Abbildung 1: Bohrausrüstung vor Ort bei früheren Bohrkampagnen

Das Unternehmen beabsichtigt, 4 Kernbohrlöcher über insgesamt 4.400 Fuß (1.340 Meter) innerhalb des bestehenden Explorationszielgebiets niederzubringen. Es werden mindestens 2.600 Fuß an Bohrungen absolviert und der Vertrag sieht keine maximale Bohrleistung vor, was bei der Durchführung des Projekts Flexibilität bietet. Sollten sich die Bohrungen jenseits der geplanten Tiefenausdehnung von 1.100 Fuß (335 Meter) pro Loch in einer Mineralisierung befinden, hat das Unternehmen die Möglichkeit, sie bis zu 1.600 Fuß (487 Meter) fortzusetzen.

Ziel des Kernprogramms ist die genauere Erprobung der Geologie und Mineralisierung, die in den Kernbohrlöchern MHB-30 („MHB-30“) und MHB-31 („MHB-31“) durchteuft wurde.

Abbildung 2: Magmatisch-hydrothermale Brekzienkorridore und markante Brekzienkörper

Dieses erste Bohrprogramm 2025 ist ein wichtiger Bestandteil der laufenden Bemühungen von Giant Mining Corp., die Explorationsarbeiten bei Majuba Hill voranzutreiben. Das geplante Bohrprogramm wird sich auf den südlichen Brekzienkorridor konzentrieren, wobei die Bohrlöcher so orientiert sind, dass sie die hochgradig mineralisierte Brekzie durchteufen sollen. Schwerpunkt der Bohrungen wird auf den tieferen Bereichen der Brekzie und den Erweiterungen der hochgradigen Kupferzonen unter den historischen untertägigen Abbaustätten liegen.

