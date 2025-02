Alarmstufe Rot bei Vodafone – Der Umsatz bricht weiter ein!

In Deutschland hingegen sank der Service-Umsatz um 6,4 Prozent, nach einem Rückgang von 6,2 Prozent im Vorquartal. Hauptursachen waren regulatorische Veränderungen im Pay-TV-Segment sowie ein verschärfter Wettbewerb im Mobilfunkbereich.

Vodafone verzeichnete im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 ein solides internationales Wachstum, während das Deutschlandgeschäft weiterhin unter Druck steht. Der Konzern-Service-Umsatz stieg im Dreimonatszeitraum bis Dezember um 5,2 Prozent, insbesondere durch Zuwächse in Märkten wie Großbritannien, der Türkei und Afrika.

CEO Margherita Della Valle betonte die schwierigen Marktbedingungen, zeigte sich jedoch optimistisch hinsichtlich positiver Kundentrends und langfristiger Wachstumschancen.

Die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert. Das Unternehmen erwartet ein bereinigtes EBITDAaL von rund 11,0 Milliarden Euro und einen bereinigten Free Cashflow von mindestens 2,4 Milliarden Euro.

Vodafone Deutschland: Herausforderungen und Investitionen in den Turnaround

Vodafone Deutschland verzeichnete im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Umsatzrückgang von 7,6 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro.

Der Umsatz im Festnetzbereich sank im dritten Quartal um 10,7 Prozent (Q2: -9,7 Prozent), hauptsächlich aufgrund der Auswirkungen der MDU-Umstellung und rückläufiger Breitband-Kunden. Im Mobilfunksegment ging der Service-Umsatz um 1,0 Prozent zurück, wobei verstärkter Wettbewerb und niedrigere Terminierungsentgelte nur teilweise durch einen Anstieg der Vertragskundenzahlen ausgeglichen wurden. Zudem verzeichnete Vodafone Business ein Minus von 3,0 Prozent im Service-Umsatz (Q2: -1,7 Prozent), insbesondere durch niedrigere Mobilfunk-ARPU bei großen Unternehmenskunden.

Während die Breitbandkundenverluste mit -7.000 geringer ausfielen als im Vorquartal (-33.000), konnte die Zahl der gigabitfähigen Kunden um 1.000 gesteigert werden. Vodafone bleibt der größte Anbieter von Festnetz-Gigabit-Anschlüssen in Deutschland und erreicht durch Kooperationen mit der Deutschen Telekom und Deutsche Glasfaser nun zusätzlich 5 Millionen Haushalte.

Um den Turnaround in Deutschland zu beschleunigen, investiert Vodafone gezielt in die Optimierung seiner Prozesse und den Ausbau seiner Infrastruktur. Eine neue Managementstruktur wurde implementiert, neue Führungskräfte für Business, Consumer, IT und HR sind im Einsatz.

Strategische Maßnahmen: Vodafone setzt auf Elektroflotte

Als Teil seiner Nachhaltigkeitsstrategie stellt Vodafone seine Dienstwagenflotte auf Elektrofahrzeuge um. Ab sofort können Mitarbeiter ausschließlich reine Elektroautos als Dienstwagen bestellen. Dieses Vorhaben ist ein Schritt hin zum Ziel, die CO₂-Emissionen des Unternehmens bis Ende dieses Jahres auf Netto-Null zu reduzieren.

Michael Jungwirth, Director Public Policy & External Affairs bei Vodafone Deutschland, betont: "Wir stellen Vodafones CO₂-Emissionen noch in diesem Jahr vollständig auf Netto Null." Bereits jetzt hat das Unternehmen seine Emissionen um mehr als 92 Prozent reduziert.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 0,799EUR auf Tradegate (04. Februar 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.





