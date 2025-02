Warum Sie jetzt nicht in Panik verfallen dürfen!

Mag sein, aber davon sollten wir uns nicht beirren lassen oder gar in Panik verfallen. Schließlich ist es ja keineswegs so, dass diese Maßnahmen aus heiterem Himmel kommen. Die US-Regierung hat sie mehrfach angekündigt. Und Ökonomen hatten die Folgen für die Beteiligten längst projiziert: Je nach Höhe und Dauer der Zölle würden Mexiko und Kanada einen Konjunktureinbruch oder gar eine Rezession erleben, die USA einen Anstieg der Inflation.

Bereits in der Januar-Ausgabe meines Geldanlage-Briefs, die zu Jahresbeginn erschienen ist, habe ich Dimensionen verdeutlicht, um die es geht:

„Nach Mexiko, dessen Handelsüberschuss mit den USA ca. 131 Mrd. Dollar beträgt, ist Europa der nächstgrößere Wirtschaftsraum, der gegenüber den USA einen ähnlich großen Überschuss erreicht. Davon entfällt knapp die Hälfte (ca. 63 Mrd. Dollar) auf Deutschland. Deutschland ist damit nach Japan (ca. 70 Mrd. Dollar) das drittgrößte „Überschussland“ aus Sicht der USA. Und Mexiko ist ein Sonderfall, denn dort produzieren meist ausländische Unternehmen für den US-Markt. Zolldrohungen der USA gegen Mexiko zielen daher indirekt auch auf den „Rest der Welt“.

Und egal, ob die Zölle tatsächlich verhängt werden oder nur angedroht werden – die volkswirtschaftlichen Effekte dürften gleich sein: Im ersten Fall sinkt z.B. die Wirtschaftsleistung (BIP) nach übereinstimmenden Schätzungen der Wirtschaftsinstitute in Deutschland um bis zu 1 %. Im zweiten Fall müssten die Firmen in den USA investieren, was zu geringeren Investitionen hierzulande führt, also ebenfalls das BIP drückt.“

Keine Überraschung

Die Schocks, die jetzt drohen, sind also keine Überraschung. Überraschend ist eher die bisherige Gelassenheit der Märkte. Wie gesagt, diese Maßnahmen wurden mehrfach angekündigt. Noch am Freitag zeigte sich Sven Weisenhaus hier verwundert, dass die erneuten und sehr konkreten Aussagen Donald Trumps (Zölle von 25 % gegen Mexiko und Kanada ab 1. Februar) kaum zu Reaktionen an den Finanzmärkten führten.

