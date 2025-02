Habeck telefoniert mit kanadischer Amtskollegin

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des Zollstreits zwischen den USA und Kanada hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gestern mit seiner kanadischen Amtskollegin, Handelsministerin Mary Ng telefoniert. Nach Ministeriumsangaben ging es dabei um die vom neuen US-Präsidenten Donald Trump gegen Kanada verhängten, nun vorläufig ausgesetzten Zöllen sowie die Abstimmung zur kanadischen G7-Präsidentschaft.

Kanada hat in diesem Jahr die Präsidentschaft übernommen. Das Gespräch sei konstruktiv und vertrauensvoll gewesen, so das Ministerium. Es habe insbesondere die Gemeinsamkeiten unterstrichen, dass Zollspiralen am Ende keine Gewinner hätten.