Jefferies belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 48 Euro

Sal-Paradise schrieb 28.11.24, 10:26

Mit Gewinnmitnahmen wird man regelmäßig zum "temporären" Gewinner, dem das Lachen vergeht, wenn er Jahre später den aktuellen Kurs seiner damals verkauften Aktie betrachtet. Hatte ich auch schon und nicht zu wenig. Der beste Lerneffekt kommt, wenn es so richtig tief blutet.



Was aber wäre, würde immer jeder Käufer alles behalten wollen? Würde sich dann als schwierig für jene herausstellen, die etwas später mit kaufen dran sind. Wie viele Kleinanleger ärgerten sich, als IFX auf die 40€ zulief und sie waren nicht dabei. Die könnten heute doch alle ziemlich Happy sein. Was lehrt uns das? Auch wenn man davon überzeugt ist zu spät dran zu sein, entspricht das faktisch nie der Realität, wenn man sich langjährige Chartverläufe ansieht. Damals dachten viele das sei viel zu teuer und 10 Jahre später sagten jene die später draufschauten, was für Glückskinder das damals waren, die für XX, XX€ kaufen durften. Würden die wissen, dass die damalige Anlegergeneration sich über zu hohe Preise beschwerten, würden die den Kopf schütteln und deren völlige falsche Einschätzung rügen. Da kann man Mal sehen, wie unterschiedlich die jeweiligen Ansichten am Parkett sind. Liegt aber auch ein Stück daran, wenn man von der Gegenwart in die Vergangenheit zurückblickt. Da sieht dann alles recht easy aus.... ;-)