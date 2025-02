All for One Group: Starkes Wachstum & Neukunden im CORE-Segment!

Umsatz im 1. Quartal 2024/25 beträgt 134,2 Mio. EUR, leicht über dem Vorjahreswert von 133,8 Mio. EUR.

Hohe Nachfrage nach margenstarken Migrationsprojekten führt zu einem stabilen EBIT von 11,0 Mio. EUR und einer EBIT-Marge von 8,2%.

Anteil der wiederkehrenden Erlöse steigt auf 50% (Vorjahr: 49%).

Segment CORE zeigt starkes Wachstum, trägt 89% zum Konzernumsatz bei und EBIT-Marge im Segment beträgt 8,5%.

Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 wird bestätigt, mit einem erwarteten Umsatzwachstum auf 525 bis 540 Mio. EUR.

Eigenkapitalquote erhöht sich auf 35% und die Mitarbeiterzahl liegt bei 2.777.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei All for One Group ist am 10.02.2025.

Der Kurs von All for One Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 63,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,12 % im Plus.