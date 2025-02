Börsenstart Europa - 04.02. - OMX Stockholm 30 schwach -1,01 %

Der TecDAX steht bei 3.709,14 PKT und gewinnt bisher +0,80 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +9,47 %, Eckert & Ziegler +1,70 %, Elmos Semiconductor +0,73 %

Flop-Werte: SILTRONIC AG -12,32 %, HENSOLDT -4,34 %, United Internet -1,89 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.208,00 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +9,47 %, BNP Paribas (A) +2,43 %, Banco Santander +1,33 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -3,67 %, Mercedes-Benz Group -2,03 %, Intesa Sanpaolo -1,55 %

Der ATX bewegt sich bei 3.786,57 PKT und steigt um +0,81 %.

Top-Werte: Lenzing +2,08 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,47 %, Mayr-Melnhof Karton +0,46 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,61 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,29 %, DO & CO -1,26 %

Der SMI steht bei 12.463,68 PKT und verliert bisher -0,49 %.

Top-Werte: Lonza Group +0,17 %, Novartis -0,24 %, CIE Financiere Richemont -0,28 %

Flop-Werte: UBS Group -2,99 %, Kuehne + Nagel International -2,45 %, Sonova Holding -1,59 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.836,98 PKT und fällt um -0,01 %.

Top-Werte: BNP Paribas (A) +2,44 %, STMicroelectronics +1,84 %, AXA +0,84 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -3,67 %, Thales -2,14 %, Renault -1,32 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:49) bei 2.598,02 PKT und fällt um -1,01 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -0,04 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,06 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,24 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -2,19 %, Alfa Laval -1,63 %, Swedbank Shs(A) -1,50 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 3.689,00 PKT und steigt um +0,59 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +2,56 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,22 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,96 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -0,51 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,33 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,31 %