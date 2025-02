Sicherheit gewünscht, Kündigung geplant / ManpowerGroup Global Insights White Paper veröffentlicht / 46 Prozent der Gen Z denken über Kündigung in den nächsten sechs Monaten nach (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - ManpowerGroup Global Insights White Paper



Generation Z im Job: Sicherheit gewünscht, Kündigung geplant



- Bis 2030 wird die Generation Z (Jahrgänge 1996-2012) rund ein Drittel der

weltweiten Arbeitskräfte ausmachen.

- Trotz ihres Wunsches nach Sicherheit erwägt die Hälfte der jungen

Berufstätigen in Deutschland, ihren Job kurzfristig zu kündigen.

- Mit flexiblen Arbeitsmodellen, individuellen Entwicklungschancen und einer

klaren Perspektive können Unternehmen den Ansprüchen der Gen Z begegnen.



Die Generation Z tritt mit widersprüchlichen Erwartungen in den Arbeitsmarkt

ein. Einerseits wünscht sie sich langfristige Sicherheit, andererseits hat sie

die höchste Wechselbereitschaft aller Generationen. Das zeigt der aktuelle

Report der ManpowerGroup "Generation 'Potenzial'? Warum die Zukunft der

Generation Z in den Händen der Arbeitgeber liegt".







wichtiger Faktor bei der Auswahl ihres Arbeitsplatzes ist. Dennoch sagen in 46

Prozent von ihnen, dass sie über eine Kündigung innerhalb der nächsten sechs

Monate nachdenken.



Für 86 Prozent der Gen Z ist eine sinnstiftende Aufgabe entscheidend für ihre

Arbeitszufriedenheit und ihr Wohlbefinden. Bei der Jobwahl spielt ein weiterer

Faktor eine Rolle: die Verbreitung von generativer KI. 59 Prozent sind der

Meinung, dass sie sich aufgrund dieser nach Berufen umsehen sollten, die weniger

anfällig für Automatisierung sind, wie zum Beispiel handwerkliche Berufe oder

manuelle Tätigkeiten.



"Die Generation Z bringt neue Erwartungen an die Arbeitswelt mit - sie sucht

Sicherheit, aber auch Sinnhaftigkeit und Flexibilität. Unternehmen, die auf

diese Bedürfnisse eingehen, können Entwicklungsmöglichkeiten für junge Talente

schaffen, die Sicherheit vermitteln, ohne starre Strukturen vorzugeben", sagt

Britta Raddant, Director Permanent Placement bei Manpower Deutschland.



Flexibilität als Zukunftsstrategie



Diese veränderten Karriereerwartungen stellen Unternehmen vor Herausforderungen

- bieten ihnen aber auch Chancen. Mit dem Wissen, dass junge Talente die starren

Karrierewege der Vergangenheit verlassen, passen Arbeitgeber ihre Recruiting-

und Bindungsstrategien an. Mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten, hybriden

Arbeitsmodellen und klaren Karriereperspektiven wollen Unternehmen Angehörige

der Gen Z, die im Jahr 2030 rund ein Drittel der weltweiten Belegschaft

ausmachen wird, langfristig an sich binden.



Dabei setzen sie global betrachtet auf eine bessere Work-Life-Balance (56





