Golden Cariboo erweitert Halo-Entdeckung mit Goldabschnitt von 172,6 Metern!

Schon früh im Neuen Jahr hatte Golden Cariboo Resources (CSE:GCC; OTC:GCCFF; FSE:3TZ) die Crews wieder auf die Quesnelle Gold Quartz-Liegenschaft (QGQ) geschickt – keine Wunder nach den Erfolgen des Jahres 2024. (Wir berichteten.) Jetzt präsentiert das Unternehmen erste Bohrergebnisse und mit diesen eine bedeutende Erweiterung seiner Halo Zone-Entdeckung!

Wie das Unternehmen nämlich soeben berichtet, stieß man mit Bohrloch QGQ24-18 ab nur 10,4 Metern unter der Oberfläche auf 172,6 Meter mit durchschnittlich 0,43 g/t Gold. In diesem mächtiven Intervall waren darüber hinaus Intervalle mit höheren Gehalten enthalten, darunter 26,3 Meter mit 0,88 g/t Gold sowie 20,0 Meter mit 1,17 g/t Gold. (Allerdings betrug die Kerngewinnung in dem Abschnitt von 26,3 Metern lediglich 47 %, was zu insgesamt etwas niedrigeren Werten aufgrund des Verlusts von mineralisierten weichen sulfidhaltigen, brekziösen, gebrochenen und/oder alterierten Abschnitten führen könnte.)

Bekannte Goldvererzung erheblich erweitert

Auf jeden Fall erweitertet Bohrung QGQ24-18 mit ihren 172,6 Metern an mineralisiertem Material die bekannte Goldvererzung um 60 Meter vom Standort des Bohrlochs QGQ24-13 aus. Gleichzeitig wurde die Vererzung um 125 Meter in die Tiefe ausgeweitet. An der Oberfläche hatte das Unternehmen dort bis zu 5,15 g/t Gold in einem Ausbiss nachgewiesen. Zudem wies Golden Cariboo in einem tieferen Abschnitt der Bohrung 19,22 Meter mit 0,45 g/t Gold ab 351,66 Metern Tiefe nach.

QGQ24-18 war das dritte Bohrloch, das auf die Halo-Entdeckung folgte (QGQ24-13 bis -15). Ziel war es, die Mineralisierung auszuweiten und ein besseres Verständnis der lithologischen, strukturellen und Adergeometrien der Entdeckung zu erhalten. Golden Cariboo zufolge verlaufen die lithologischen Kontakte in südöstlicher Richtung mit einer steilen Neigung nach Südwesten, während Quarz-Karbonat+/Pyrit-Adern mit sichtbarem Gold sowohl parallel als auch schräg zu den lithologischen Kontakten auftreten.

Das Unternehmen hat bereits die nächsten Bohrungen – QGQ24-19 und QGQ24-20 – durchgeführt und zwar in nördlicher Orientierung mit Abständen von 100 Metern, um die Halo-Entdeckung noch einmal zu erweitern. Die Analyseergebnisse stehen noch aus, doch hatte Golden Cariboo zuvor bereits mitgeteilt, dass man mit diesen Bohrlöchern auf mächtige Zonen mit Quarzadern gestoßen ist, die sichtbares Gold enthalten.

Frank Callaghan, President und CEO von Golden Cariboo, sagte: „Bohrloch QGQ24-18 ist eine weitere starke Fortsetzung der Entdeckung, die im vergangenen Sommer gemacht wurde, und unterstreicht unser wachsendes Vertrauen in das Potenzial der Zone Halo. Die breiten Abschnitte der Goldmineralisierung, die flache Abraumbedeckung, die flache Topografie und die Lage etwa 4 Kilometer von einer Hauptverkehrsstraße im Zentrum von BC (British Columbia) zeigen, dass diese Entdeckung außergewöhnlich ist.“

Fazit: Es ist ermutigend zu sehen, dass Golden Cariboo 2025 direkt dort weitermacht, wo man im letzten Jahr aufgehört hat. Besonders die große Mächtigkeit der Vererzungsabschnitte sowie die Tatsache, dass diese nahe der Oberfläche beginnen, überzeugen unserer Ansicht nach.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Golden Carbiboo Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Golden Carbiboo Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.