Erfahren Sie mehr: DEGAG-Info-Event am 06.02.2025 um 17:30 Uhr Die SdK informiert DEGAG-Anleger über drohende Risiken und Rückzahlungen in einer virtuellen Veranstaltung am 06.02.2025. Anmeldung auf www.sdk.org/informationsveranstaltung erforderlich.