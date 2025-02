Mehr Verantwortung für Maleen Sophie Molkentin im Segment Bau (FOTO)

Hannover (ots) - Die Chefredakteurin des Fachmagazins "Steinbruch & Sandgrube"

übernimmt ab sofort zusätzlich die Leitung des Online-Portals baunetzwerk.biz



Beförderung im Bausegment: Die Schlütersche Mediengruppe weitet den

Wirkungsbereich von Maleen Sophie Molkentin aus und übergibt ihr die

Zuständigkeit für das Online-Portal https://www.baunetzwerk.biz/ . Die

32-Jährige ist bereits seit dem 1. September 2024 Chefredakteurin des

Fachmagazins "Steinbruch & Sandgrube".





Marco Weiß, Director Editorial bei den Schlüterschen Fachmedien: "Maleen bringteine Leidenschaft für die Branche mit, die ihresgleichen sucht. Mit ihrerinnovativen Herangehensweise und ihrem tiefen Verständnis für die Bau- undRohstoffbranche hat sie in ihrer bisherigen Rolle als Chefredakteurin von'Steinbruch & Sandgrube' bereits frischen Wind in die redaktionelle Arbeitgebracht. Ihr Engagement für hochwertigen Journalismus und ihre Fähigkeit,komplexe Themen verständlich und ansprechend zu vermitteln, wird die Relevanzvon baunetzwerk.biz als eins der führenden Informationsportale für die Brancheweiter stärken."Mit Maleen Sophie Molkentin an der Spitze wird sich die redaktionellePriorisierung strategisch ändern: So soll sie das Bausegment unter der Prämisse"Online first" kontinuierlich weiterentwickeln.Die Journalistin ist seit Januar 2023 bei den Schlüterschen Fachmedien, hat dortim Bereich Automotive volontiert und ist danach ins Bausegment gewechselt. Sieist Mitglied des Editorial Boards und somit dafür verantwortlich, Themen wieDigitalisierung, innovative Produktentwicklung und Austausch von Wissen titel-und redaktionsübergreifend voranzutreiben.Zum Bausegment der Schlüterschen Fachmedien gehören die Print-Fachmagazine"Steinbruch & Sandgrube", "Asphalt & Bitumen", "Straßen- & Tiefbau" sowie "DieSchweizer Baustoffindustrie". Ergänzend dazu bündelt das Online-Portalbaunetzwerk.biz alle relevanten Themen aus diesen Bereichen. DieChefredakteur:innen der jeweiligen Titel bleiben in ihren Positionen.Über die Schlütersche Fachmedien GmbHDie Schlütersche Fachmedien GmbH ist ein Tochterunternehmen der SchlüterschenVerlagsgesellschaft mbH & Co. KG und bildet zusammen mit weiteren Unternehmendie Schlütersche Mediengruppe. Die Schlütersche wurde 1747 gegründet. Mit ihrenFachmedien bietet die Schlütersche ein breitgefächertes und praxisorientiertesPortfolio an Fachzeitschriften, Branchenportalen, Fachbüchern, Events undeLearning-Angeboten in den Segmenten Industrie, Handwerk, Bau, Kfz/Mobilität undTiergesundheit an. Ergänzt wird das Portfolio durch die Ratgeberliteratur desHumboldt-Buchverlags. Weitere Geschäftsfelder der Schlüterschen sind kommunaleWirtschaftsmedien und Ausbildungsratgeber.Daneben unterstützt die Schlütersche Unternehmen und Entscheider:innen durch dieBereitstellung wichtiger Branchen- und Fachinformationen sowie Marketing- undKommunikationslösungen bei der Unternehmensführung. Durch die Verbindung vonFach- und Branchenexpertise mit einer Vielzahl von Medien- undKommunikationsdienstleistungen ermöglicht die Schlütersche ihren Zielgruppenstets maßgeschneiderte Lösungen.Weitere Informationen unter http://schluetersche.de .Pressekontakt:Jennifer GrospitzUnternehmenskommunikationmailto:presse@schluetersche.deTelefon: 0511 8550-8355Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KGHans-Böckler-Allee 730173 HannoverWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/57471/5963453OTS: Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG