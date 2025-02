enomyc erneut als besonders innovationsstark ausgezeichnet (FOTO)

Hamburg (ots) - enomyc, eine der führenden Unternehmensberatungen für den

Mittelstand, hat einmal mehr das TOP 100-Siegel als herausragend innovatives

Unternehmen erhalten. Grundlage für die Auszeichnung, die nur an besonders

innovationsstarke Mittelständler vergeben wird, ist eine wissenschaftliche

Analyse von mehr als 100 Prüfkategorien, die Innovationsprozesse, -kultur und

-erfolge bewertet. enomyc ist die einzige Restrukturierungsberatung, die das TOP

100-Siegel bereits das zweite Mal in Folge erhält.



Besonders hervorgehoben wurden die strategische Innovationsförderung und der

konsequente Einsatz zukunftsweisender Technologien bei enomyc. Die

Unternehmensberatung setzt auf Virtual Reality (VR), Künstliche Intelligenz (KI)

und Blockchain-Technologien, um neue Standards in der Restrukturierungs- und

Transformationsberatung zu etablieren.





"Innovation ist bei enomyc kein Zufallsprodukt, sondern ein gezielt gesteuerterProzess, der unser gesamtes Unternehmen durchdringt", erklärt Julia Hammer,Managing Partner und COO von enomyc. "Unsere strategischen Partnerschaften,technologischen Entwicklungen und internen Strukturen ermöglichen es uns, neueWege zu gehen - sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeitenden."VR, Blockchain und KI als Treiber für InnovationSo spielt bei enomyc unter anderem das Thema Virtual Reality (VR) eine wichtigeRolle - nicht nur für interne Kollaboration, sondern auch im Rahmen immersiverKundenschulungen und Prozesssimulationen. Im Rahmen des globalenVR-Charity-Events "Ready Player Golf" erlebte das Team aus erster Hand, wiedigitale Technologien sozialen und wirtschaftlichen Mehrwert stiften können.Gleichzeitig bot das Event eine spielerische Möglichkeit, den Umgang mitimmersiven Technologien zu erlernen und deren Potenziale auf eine intuitiveWeise zu entdecken. Die Wohltätigkeitsinitiative unterstützt unter anderem einProgramm des Children's Cancer Research Fund, das krebskranken Kindern durch dieMagie der immersiven Technologie Hoffnung und Freude bringen will.Ein anderes Beispiel, wie enomyc nicht nur im eigenen Unternehmen Innovationenvorantreibt, sondern auch Kunden dazu befähigt, disruptive Technologien fürihren Erfolg zu nutzen, ist die Zusammenarbeit mit attempto. Dabei geht es umdie Nutzung von Blockchain-Technologien. "Gemeinsam mit attempto entwickeln wirWorkshops und Schulungen, die KMU und unser Team sehr praxisorientiert auf einedezentrale, nachhaltige Zukunft vorbereiten", so Hammer.Gezielt statt zufällig: Was erfolgreiche Innovatoren auszeichnetZiel der TOP 100-Analyse ist es herauszufinden, ob Innovationen das Ergebniseines strukturierten Innovationsmanagements in den Unternehmen sind oder ob sieeher zufällig entstehen. "Innovation heißt Agieren anstatt Reagieren", sagtInnovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke, der die TOP 100-Auswertungleitet.Im Auftrag von compamedia, dem Veranstalter des Wettbewerbs, analysierten er undsein Team die Innovationsstärke der Teilnehmer anhand von mehr als 100Prüfkriterien in fünf Kategorien: Innovationsförderndes Top-Management,Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/OpenInnovation sowie Innovationserfolg.Um allen Teilnehmern die gleichen Chancen zu ermöglichen, wird das TOP100-Siegel in drei Größenklassen vergeben: bis 50, 51 bis 200 und mehr als 200Mitarbeiter. In der aktuellen Runde - TOP 100 findet bereits seit 32 Jahrenstatt - bewarben sich 364 Mittelständler. Davon waren 262 erfolgreich und führenseit 1. Februar das TOP 100-Siegel 2025. Maximal können 100 Unternehmen proGrößenklasse ausgezeichnet werden. Am 27. Juni kommen alle Top-Innovatoren desJahres 2025 in der Rheingoldhalle in Mainz zur Preisverleihung im Rahmen desDeutschen Mittelstands-Summit zusammen.Über enomyc:enomyc ist eine europaweit tätige Unternehmensberatung, die den Mittelstand seit2003 dabei unterstützt, neue Dynamik zu entfalten und nachhaltiges,zukunftssicheres Wachstum zu realisieren. Mit Standorten in Hamburg, München,Stuttgart, Köln, Berlin, Frankfurt und Paris ist enomyc heute eine der führendenBeratungen für Transformation und Innovation im Mittelstand. In über 1.400Projekten haben wir Unternehmen erfolgreich begleitet und wurden mehrfachausgezeichnet - darunter elf Mal in Folge als "Beste Berater" (brand eins), achtMal mit dem TOP CONSULTANT-Qualitätssiegel sowie 2020 von der WirtschaftsWocheals Deutschlands beste Unternehmensberater.