Gaspreis sinkt nach höchstem Stand seit Herbst 2023 - Reserven schmelzen

AMSTERDAM/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas hat am Dienstag den Höhenflug der vergangenen Handelstage vorerst nicht fortgesetzt. Im frühen Handel zeigte sich eine Gegenbewegung, nachdem die Notierung zu Beginn der Woche den höchsten Stand seit über einem Jahr erreicht hatte. Der richtungweisenden Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam wurde am Morgen bei 53,25 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt.

Am Montag war der Gaspreis noch zeitweise bis auf 54,80 Euro gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Oktober 2023. Seit Mitte Dezember geht es mit dem Preis tendenziell nach oben. In dieser Zeit hat sich der Rohstoff fast 40 Prozent verteuert.