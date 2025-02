D-Wave, Rigett & Co Quanten-Durchbruch in 3 - 5 Jahren möglich, sagt Bill Gates – Aktien vor Rebound Microsoft-Mitbegründer Bill Gates glaubt, dass Quantencomputer schon in fünf Jahren große Probleme lösen könnten. Das sorgt am Dienstag für einen Rebound bei Quanten-Aktien.