Gold eskaliert. Zieht Silber nach? Schnelle 50 Prozent mit dieser Silber-Aktie?

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Gold-Silber-Produzenten zum Sprung bereit

Während sich die großen Gold- und Kupferproduzenten Newmont Corp., Barrick Gold und Freeport-McMoRan im letzten Jahr schwer taten und eine wenig glänzende Kursentwicklung verzeichneten, sah es bei Produzenten ohne größeres Kupfersegment deutlich besser aus. Die an dieser Stelle bereits des Öfteren thematisierten Agnico Eagle Mines (aktueller Kommentar „Nach neuen Allzeithochs: Geht diese Gold-Aktie jetzt durch die Decke?“, Kinross Gold und Alamos Gold zählen hierzu. 2025 ist für die letztgenannten drei Aktien ebenfalls vielversprechend angelaufen. Und die Liste der potenziellen Rallye-Kandidaten könnte sich um einen prominenten Vertreter erweitern.

Brandneu: Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report "Gewinner im Megamarkt - 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial" kostenlos.

Schnelle 50 Prozent mit dieser Silber-Aktie?

Die Aktie des kanadischen Gold-Silberproduzent Pan American Silver macht aktuell ebenfalls einen exzellenten Eindruck. Vor allem in den Jahren 2022 / 2023 rückte Pan American Silver in den Fokus, als sich die Kanadier aktiv in den damals tobenden Übernahmekampf um Yamana Gold einmischten. Pan American Silver und Agnico Eagle Mines entschieden letztendlich das Tauziehen um Yamana Gold für sich und setzten sich dabei gegen die südafrikanische Gold Fields durch. Seitdem hat auch Gold einen höheren Stellenwert im Portfolio von Pan American Silver. Diese Diversifikation hat besonders in einer Phase wie dieser ihren Charme, in der der Goldpreis haussiert und Silber noch schwächelt.

Pan American Silver wird am 19. Februar die Finanzergebnisse für das 4. Quartal 2024 und somit für das Gesamtjahr 2024 präsentieren. Einige Eckdaten wurden unlängst veröffentlicht.

So produzierte Pan American Silver im Gesamtjahr 2024 21,1 Mio. Unzen Silber und 892.000 Unzen Gold. Damit erfüllten die Kanadier die gesteckten Ziele von 21,0 bis 23,0 Mio. Unzen Silber und 868.000 bis 988.000 Unzen Gold. Im Rahmen der Produktionsdatenveröffentlichung gewährte Pan American Silver auch einen Einblick in die Kasse des Unternehmens. Dort schlummern liquide Mittel in Höhe von beachtlichen 862,8 Mio. US-Dollar.

Der obere Chart des kanadischen Gold-Silberproduzenten zeigt die langwierige Bodenbildung, die Pan American Silver in den letzten Monaten durchlief. Nun könnte diese Bodenbildung vor ihrem Ende stehen. Pan American Silver setzt aktuell den Widerstandsbereich um 24,5 US-Dollar unter Druck. Ein Ausbruch über dieses vermeintlich gut ausgebaute Widerstandscluster würde die Tür auf der Oberseite weit aufstoßen. Im Bereich von 26+ US-Dollar liegt noch ein weiterer Widerstand auf dem Weg in Richtung 30 US-Dollar. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage und dem immensen Aufwärtspotenzial von Gold und Silber sollte über kurz oder lang auch eine Bewegung der Aktie in Richtung 36 US-Dollar oder gar in Richtung 40 US-Dollar nicht überraschen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.