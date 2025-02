Mehr Menschen setzen auf Eigenverantwortung / Repräsentative Umfrage zur Bundestagswahl im Auftrag von Canada Life (FOTO)

Köln (ots) -



- Die meisten Befragten sehen Renten-Verantwortung bei sich selbst statt beim

Staat

- Über die Hälfte findet Rententhematik wichtig für Wahlentscheidung

- Mehr als drei Viertel haben kein Vertrauen in zukunftsfähige Rentenreform



Die meisten Menschen in Deutschland sehen die Verantwortung für die Rente nicht

mehr beim Staat, sondern bei sich selbst. Das zeigt eine repräsentative Umfrage

des Marktforschungsinstituts Civey, die der Lebensversicherer Canada Life

anlässlich der anstehenden Bundestagswahl in Auftrag gegeben hat. Bereits 2021

hatte der Lebensversicherer 2.500 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger vor der

Wahl befragt. Damals sahen Menschen mehrheitlich den Staat in der

Hauptverantwortung für die Rente.









Die vom 27. bis 28. Januar 2025 online durchgeführte Neu-Auflage der Umfrage

zeigt: Nach wie vor ist das Thema Rente vielen Menschen wichtig für ihre

Entscheidung bei der anstehenden Bundestagswahl (56 %). Weniger als ein Drittel

der Befragten hält es für unwichtig. Insbesondere für die 50-64-Jährigen ist die

Thematik von großer Bedeutung. Von ihnen gaben 61 % an, die Rente spiele für

ihre Wahlentscheidung eine wichtige Rolle. Damit liegen sie fünf Prozentpunkte

über dem bundesweiten Durchschnitt. Auch im Hinblick auf die berufliche Stellung

der Befragten fielen die Antworten unterschiedlich aus: Bei Arbeiterinnen und

Arbeitern erachten fast zwei Drittel (64 %) das Thema Rente als wichtig für ihre

Wahlentscheidung. Damit liegen sie acht Prozentpunkte über dem bundesweiten

Durchschnitt.



Insgesamt hat die Renten-Thematik im Vergleich zu den Umfrage-Ergebnissen von

2021 etwas an Relevanz verloren: Damals hatten 61 % angegeben, dass dies wichtig

für ihre Wahlentscheidung sei. Unter den 50-64-Jährigen hatten mehr als zwei

Drittel geäußert, das Thema spiele für ihre Wahlentscheidung eine wichtige

Rolle. Bei Arbeiterinnen und Arbeitern waren es sogar 84 %.



Rentenreform mit Zukunft? Kaum jemand glaubt daran



Das Vertrauen in eine zukunftsfähige Rentenreform ist nach wie vor sehr gering.

Mehr als drei Viertel der Befragten haben kaum oder gar kein Vertrauen, dass

eine zukunftsfähige Rentenreform durchgesetzt wird (78 %). Junge Menschen von

18-39 Jahren zeigen sich besonders kritisch: Hier geben 84 % (18-29 Jahre) bzw.

83 % (30-39 Jahre) an, kaum oder kein Vertrauen in eine zukunftsfähige

Rentenreform zu haben. Bei den Berufsgruppen sind vor allem Angestellte und

leitende Angestellte skeptisch: Hier bekunden 83 % bzw. 84 %, nicht an eine Seite 2 ► Seite 1 von 2





