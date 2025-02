AKTIE IM FOKUS Kion an MDax-Spitze - Gewinn und Sparprogramm überraschen Die Aktien von Kion haben nach dem Rücksetzer zu Wochenbeginn wieder an ihren guten Jahresstart angeknüpft. Erfreuliche Geschäftszahlen hatten die Papiere des Gabelstapler-Herstellers am Dienstag zwischenzeitlich um fast neun Prozent auf 38 Euro …