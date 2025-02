BNP Paribas legen nach Zahlen deutlich zu

PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien der französischen Großbank BNP Paribas haben ihren zuletzt positiven Lauf nach der Veröffentlichung der Jahreszahlen fortgesetzt. Der Kurs legte am Vormittag bis zu knapp vier Prozent auf 66,67 Euro zu und erreichte damit den höchsten Stand seit Ende Oktober 2024. Das Niveau konnte das Papier nicht ganz halten, lag aber mit einem Plus von etwas mehr als zwei Prozent immer noch mit an der Spitze des Branchenindex Stoxx 600 Banks . Seit einem Zwischentief Ende November summiert sich das Kursplus inzwischen auf etwas mehr als 20 Prozent.

Experten lobten das am Dienstag veröffentlichte Zahlenwerk. Die Bank habe bei den meisten Kennziffern besser als erwartet abgeschnitten, sagte ein Händler. Vor allem das bekräftigte Renditeziel für dieses und kommende Jahr dürfte nach Einschätzung von Jefferies-Analyst Joseph Dickerson von den Investoren positiv aufgenommen werden. Zudem sei die Ankündigung, künftig alle sechs Monate eine Dividende auszahlen zu wollen, positiv. Auch der angekündigte Rückkauf von Aktien sollte den Kurs erst mal weiter stützen.