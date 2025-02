Delivery Hero, Tui, Hochtief und Symrise – Analystenstimmen des Tages

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tui von 7,50 auf 8,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Klarer Favorit der Analystin Jaina Mistry in der europäischen Hotelerie-Branche bleibt Accor. Im Bereich Komplettreisen hebt sie in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar Jet2 hervor.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 35 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Silvia Cuneo setzt in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Essenslieferanten weiter auf Deliveroo und Just Eat.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 138 auf 156 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Infrastrukturbranche stehe gut da, sei größtenteils nicht von Zöllen betroffen und zudem Profiteur von Investitionen in KI und Energie, schrieb Analyst Graham Hunt in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Das Umfeld in den USA hält er angesichts der Anti-Regulierungs-Haltung für attraktiver, in Europa bleibt er sehr selektiv.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 131 auf 126 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen für den Aromenhersteller am Montagnachmittag an jüngste Quartalszahlen an.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

