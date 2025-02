JPMORGAN stuft DIAGEO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Diageo nach Zahlen mit einem Kursziel von 2500 Pence auf "Neutral" belassen. Der Schnapshersteller habe im ersten Geschäftshalbjahr die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Celine Pannuti am Dienstag in einer ersten Reaktion. Dagegen enttäusche der triste Ausblick auf das zweite Halbjahr, in dem Diageo vor den jüngst angekündigten US-Einfuhrzöllen mit einer Umsatzverbesserung gegenüber der ersten Jahreshälfte gerechnet habe. Zudem habe das Unternehmen die mittelfristigen Ziele ersatzlos gestrichen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2025 / 08:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2025 / 08:03 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 28,43EUR auf Tradegate (04. Februar 2025, 11:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m