Bewerbungen für Innovatorinnen im Bereich Gesundheit und Ernährungssicherheit ab sofort möglich

Unternehmerinnen treiben den Wandel mit innovativen Lösungen für globale Herausforderungen voran. Ihre vielfältigen Perspektiven, ihre Kreativität und ihr Fokus auf gesellschaftlichen Impact versetzen sie in die Lage, nachhaltige, skalierbare Modelle für die Zukunft zu entwickeln. Der Preis wird ihre Arbeit verstärken, skalierbare soziale Unternehmen unterstützen und sie mit Netzwerken verbinden, die einen transformativen Wandel vorantreiben.

LEVERKUSEN, Deutschland, 4. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Die Bayer Foundation , in Partnerschaft mit Impact Hub Network , nimmt ab sofort Bewerbungen für den 2025 Women Entrepreneurs Award an. Im Rahmen des Förderprogramms erhalten 15 Gewinnerinnen ein Preisgeld von jeweils 25.000 Euro und Wachstumsunterstützung, um Hindernisse bei der Skalierung innovativer Lösungen für Gesundheit und Ernährungssicherheit zu überwinden.

Zu den herausragenden Gewinnerinnen des Jahres 2024 gehören:

Joan Nalubega ( Uganda ): Innovative Mückenschutzmittel, die in alltägliche Gebrauchsgegenstände wie Seife und Lotion integriert sind, haben die Zahl der Malariafälle in den Haushalten der Nutzer um 88 % reduziert.

Valentina Rios (Kolumbien): Revolutionierung der pädiatrischen Versorgung mit einem 24/7 WhatsApp-basierten Service, der über 9 Millionen Anfragen in 28 Ländern gelöst, die Zahl der Besuche in der Notaufnahme um 92 % reduziert und den Zugang zur Gesundheitsversorgung für unterversorgte Familien verbessert hat.

Athalia Mutiara Laksmi (Indonesien): Überbrückung der Kluft zwischen hörenden und gehörlosen Gemeinschaften mit einem 3D-Animationsübersetzer, der es mehr als 160.000 Menschen ermöglicht, zu lernen und Kontakte zu knüpfen.

Erfahren Sie mehr über die Gewinnerinnen aus 2024 und den außergewöhnlichen Impact, den sie in ihren Regionen erzielen. Bewerbungen sind ab sofort bis zum 18. Februar 2025 möglich.

„Durch diese Partnerschaft bieten wir wertvolle Unterstützung, die speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmerinnen und ihren Unternehmen zugeschnitten ist. Wir fördern auch die Zusammenarbeit, um den Wandel in den Bereichen Gesundheit und Ernährungssicherheit zu beschleunigen", so Petr Skvaril, Global Partnerships Director bei Impact Hub Network. „Unsere kombinierten Fachkenntnisse und Netzwerke haben eine leistungsfähige Plattform für die Skalierung von Lösungen geschaffen, die die dringendsten Herausforderungen der Welt angehen."

Informationen zur die Bayer Foundation

Die Bayer Foundation unterstützt Fortschritte in der Wissenschaft und soziale Innovationen für eine Welt, in der Gesundheit für alle und Hunger für keinen herrscht. Durch die Unterstützung von Unternehmungen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Umwelt baut die Stiftung nachhaltige Geschäftsmodelle auf, fördert die sektorübergreifende Zusammenarbeit und unterstützt Unternehmerinnen bei der Bewältigung globaler Herausforderungen.

Informationen zum Impact Hub Network

Impact Hub ist ein globales Netzwerk von mehr als 120 unternehmerischen Gemeinschaften, die integrative und nachhaltige Innovationen in großem Maßstab vorantreiben. Als Katalysator für soziale Auswirkungen befähigt sie Impact Makers, dringende globale Herausforderungen zu bewältigen, indem sie leistungsstarke Ökosysteme der Zusammenarbeit und Unterstützung fördert. Durch Unternehmertum, gemeinsames Lernen und Innovation treibt Impact Hub Lösungen voran, die eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft schaffen.

