Diageo setzen Negativlauf fort - Mittelfristziele gestrichen

LONDON (dpa-AFX) - Die Aktien des Schnapshersteller Diageo haben am Dienstag wegen eines gestrichenen Mittelfristziels ihre Verluste der vergangenen Wochen ausgeweitet. Die Aktie rutschte am Vormittag um bis zu 4,4 Prozent auf 2.261 Pence und damit auf den tiefsten Stand seit dem Tief im Corona-Crash im Frühjahr 2020 ab. Zuletzt konnte sich der Kurs deutlich von den Verlusten zum Handelsbeginn am Dienstag erholen, lag gegen Mittag aber immer noch ein halbes Prozent im Minus.

Die Diageo-Anteile befinden sich seit einiger Zeit auf Talfahrt. In den vergangenen zwölf Monaten fiel die Börsenbewertung um rund ein Fünftel auf nur noch etwas mehr als 52 Milliarden Pfund (62,5 Mrd Euro). Seit dem Rekordhoch von 4.110 Pence Anfang 2022 beläuft sich das Kursminus auf 40 Prozent.